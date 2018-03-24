MPİ Sayısal Loto 24 Mart çekiliş sonuçları

Sayısal Loto'nun geçen hafta yapılan 1114. hafta çekilişinde 4. devir gerçekleşti. Yani Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi kazanan olmadı. Sayısal Loto'da kazandıran numaralar 02 - 16 - 17 - 31 - 44 - 48 olarak belirlenmişti.

Sayısal Loto'nun 1114'üncü hafta çekilişinde 4'üncü kez 6 bilen çıkmayınca, büyük ikramiye 5 bilen 183 kişi arasında 51 bin 193 lira 45'er kuruş olarak paylaştırıldı.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIYOR ?



Oyunu ister kendiniz dolduracağınız kuponlarla ,ister kolon sayısını görevliye söyleyerek makinaya oynatabilirsiniz. 1-49 arasındaki sayılardan seçilecek 6 adet sayıyla 3-4-5 ya da 6 adet doğru tahmin yapılması hedeflenir. Sayısal loto sonuçları her hafta cumartesi 21.30’dan sonra duyurulur. 18 yaşının altında olanlar bu oyunu oynayamazlar, ikramiye kazanmış olsalar bile bunu talep edemezler. Reşit olmayanlara bu oyunu oynatmak da kanunen suç teşkil etmektedir. Sayısal loto da kolon başına 1 TL ücret alınmaktadır. Bir kuponun tamamı doldurulduğu takdirde 8 TL’lik ücret ödenmesi gerekmektedir.

Sayısal Loto’nun 9 Ocak 2016 tarihinde yapılacak 1.000 çekilişinin büyük bir ilgiyle takip edileceği ve talebin maksimum düzeyde olacağı tahmin edilmektedir.