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MPİ 21 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları

MPİ 21 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) gerçekleştirdiği çekilişle belli oldu. Şans Topu'nda çekiliş bu akşam 875. kez yapıldı. İşte geçen hafta Hatay'dan 1 kişinin 810 bin lira kazandığı Şans Topu'nda bu akşamki büyük ikramiyeye dair detaylar ve şanslı numaralar

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Eklenme Tarihi: 21-03-2018 20:37 - Güncelleme: 21-03-2018 20:37

Şans Topu çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından bu akşam 875. kez gerçekleştirildi. Büyük ikramiye için nefesler tutulmuştu ve bu haftanın şanslı rakamları belli oldu. Şans Topu'nda geçen hafta Hatay Dörtyol'dan 1 kişi 810 bin 373 lira ikramiye kazanmıştı. İşte Şans Topu'nun bu akşamki ve geçen haftaki çekilişine dair detaylar:

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 21 MART 2018: 3 - 20 - 23 - 27 - 29 + 12

ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 14 MART 2018: 02 - 07 - 10 - 16 - 21 + 09

Çekilişte 5+1 bilen 1 talihli 810 bin 373 lira 40 kuruşluk büyük ikramiyenin sahibi olurken, 5 bilen 24 kişi 3 bin 376 lira 60'ar kuruş, 4+1 bilen 248 kişi 326 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 882 kişi 27 lira 85'er kuruş, 3+1 bilen 6 bin 770 kişi 20 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 99 bin 140 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2+1 bilen 62 bin 226 kişi 6 lira 15'er kuruş ve 1+1 bilen 200 bin 677 kişi de 3 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

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