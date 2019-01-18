Avrupa futbolunun yıldız isimlerinden biri daha yolunu Çin'e çevirdi. Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da oynayan Belçikalı futbolcu Mousa Dembele, Çin Ligi temsilcilerinden Guangzhou R&F'e transfer oldu.
İngiliz kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcunun transferi için Çin temsilcisiyle anlaşma sağlandığı belirtildi. Dembele'nin sezon sezonu Tottenham ile sözleşmesi sona erecekti. Çin Kulübü Guangzhou R&F de Dembele ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını kamuoyuna duyurdu.
2012 yılında Fulham'dan transfer edilen yıldız futbolcu, Tottenham formasıyla çıktığı 250 müsabakada rakip fileleri 10 gol kez havalandırırken, 12 de asist yaptı.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Mousa Dembele, Guangzhou R&F'e transfer oldu haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER