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Moritanya'da görülmemiş şey! Erdoğan için bakın ne yaptılar

Moritanya'da görülmemiş şey! Erdoğan için bakın ne yaptılar

MORİTANYA'da Türkiye'den ilk kez Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ziyaret için adeta seferberlik başlatıldı. Moritanya halkı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için gösteri hazırlarken esnaf da özel indirim kampanyası başlattı.

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Eklenme Tarihi: 28-02-2018 16:12 - Güncelleme: 28-02-2018 16:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'deki temaslarının ardından özel uçak "CAN" ile TSİ 13.30'da Moritanya'ya hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan için Cezayir Houari Boumediene Havalimanı'nda resmi uğurlama töreni düzenlendi.

Moritanya ise Türkiye'den ilk yapılan üst düzey ziyaret için adeta seferberlik ilan etti.Yerel basında çıkan haberlere göre, sosyal medya üzerinden haberleşen binlerce Moritanyalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti esnasında "destek gösterisi" düzenleme çağrısı yaptı.

İLK KEZ GELİYOR

Sosyal medya paylaşımlarında, Erdoğan'ın ziyaretinin kardeş ülke Türkiye'den cumhurbaşkanlığı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olduğu vurgulandı.

ESNAF DA İNDİRİM YAPTI

Öte yandan, başkent Novakşot'ta Türk ürünleri satan yerel esnaf, Erdoğan'ın tarihi ziyareti dolayısıyla yüzde 50 indirim yaptıklarını duyurdu. Mağazalara "Hoş Geldin Erdoğan" yazılı pankartlar ve Cumhurbaşkanı'nın posterleri asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dört ülkeyi kapsayan Batı Afrika turunun ilk durağı olan Cezayir'den Moritanya'ya geçti. Erdoğan, Novakşot'taki temasları kapsamında Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz ile bir araya gelecek.

AFRİKA TURUNDA KİMLER VAR?

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a ziyarette, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak eşlik ediyor.

Erdoğan'a 4 ülkeyi kapsayan Batı Afrika gezisinde gazeteciler de eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı medya mensupları ile ilk durağı olan Cezayir'de sohbet toplantısı gerçekleştirdi. 

MORİTANYA NEREDE? : Moritanya İslam Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batısında yer alan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşularını Fas tarafından ilhak edilen Batı Sahra ile aynı bölge üzerinde Polisario tarafından tek taraflı bağımsızlığı ilan edilen Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti, Cezayir, Mali ve Senegal oluşturmaktadır. Ülkenin batısında ise Atlas Okyanusu yer almaktadır. Moritanya'nın başkenti Nuakşot'tur. Moritanya'da son olarak 2013 yılında gerçekleştirilen resmi sayım sonuçlarına göre 3.537.368 nüfus tespit edilmiştir. Ülkenin tek resmî dili Arapça'dır. Ülkede hakim olan din de İslamiyet'tir. Moritanya nüfusunun büyük bir çoğunluğu islamiyet inancının sünni mezhebine dahildir. Ülke genelinde diğer dinlere inananların oranı yok denecek kadar düşüktür.

Moritanya 1800'lerin sonlarında Fransızlar tarafından işgal edilip koloni haline getirdi. Moritanya 1920'den itibaren ise sekiz eyaletten oluşan Fransız Batı Afrika'sının bir eyaleti oldu. Moritanya'nın 1960 yılında bağımsızlığını elde etti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR27 YORUM

  • ..... 28 Şubat 2018 17:57 Yaşasın, artık sırtımız yere gelmez.

    CEVAP YAZ 6 8
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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