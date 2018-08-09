Modifiye araç tutkunları Eskişehir 'de buluştu

Çalık Works tarafından gerçekleştirilen 'Summer Party' adlı modifiye araç etkinliği Eskişehir'deki TCCD açık otopark alanında yapıldı. Etkinliğe 300'ün üzerinde modifiye otomobil, kamyonet ve motosiklet katıldı. Etkinliği düzenleyen Yiğit Çalık, "Modifiyeyi seviyoruz. Modifiye yapan arkadaşlar, genelde sadece arabalarına yatırım yapan arkadaşlar. Bu arkadaşların kötü alışkanlıkları olmuyor, bütün paralarını arabalarına harcıyorlar. Uyuşturucudan ve alkolden uzak duruyorlar, çünkü araba kullanmak bunları gerektiriyor. Etkinliğimize İstanbul'dan, Bursa'dan, Kütahya'dan, Bilecik'ten, Afyonkarahisar'dan katılım var. Motosiklet, bisiklet, otomobil, kamyonet, hemen hemen her türlü araçların katıldığı bir organizasyon bu. Hepsi özenle hazırlanmış araçlar " diye konuştu.

Etkinliğe katılan Eskişehir TOFAŞ Kulüp üyesi İlhan Yılmaz da, "Modifiye farklı bir duygu. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Anlatılmaz, yaşanır" dedi.