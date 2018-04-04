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MİT'in operasyonu sonrası FETÖ taktik değiştirdi!

MİT'in operasyonu sonrası FETÖ taktik değiştirdi!

Terör örgütü FETÖ, MİT'in Kosova’da 6 yöneticisine yönelik operasyonu sonrasında yeni önlemler almaya başladı. Örgütün Avrupa ülkelerinde deşifre olmuş kritik yöneticilerini Kanada’ya ve Türkiye'nin operasyon yapmasının zor olacağını düşündüğü ülkelere kaydırmaya başladığı öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 04-04-2018 15:34 - Güncelleme: 04-04-2018 15:34

MİT'in Kosova'daki FETÖ'cüleri paketleyip getirmesinin ardından örgütü telaş sardı.

Teröristbaşı Gülen'in son konuşmasında örgüt üyelerine 'beni koruyun' talimatı vermesi sonrasında örgüt yöneticilerinin en güvenilir ülke olarak belirledikleri Kanada'ya kaçmaya başladıkları öğrenildi. Haber7'nin haberine göre, deşifre olan örgüt üyeleri Türkiye'nin operasyon yapmasının zor olduğunu düşündükleri İngiltere ve Fransa gibi ülkelere de kaçmak için harekete geçti.

FETÖ'nün Kosova operasyonu sonrası Abdullah Aymaz, Zekeriya Öz gibi şahısların Almanya'dan kaçış planı yaptıkları öğrenildi. Diğer taraftan Kerim Balcı, Akın İpek ve sözde Asya ve Avrupa sorumlularının da Kosova operasyonu sonrasında büyük panik yaşadığı belirtiliyor.

Kosova'daki MİT operasyonun görüntüsü ortaya çıktı

İşte MİT tarafından Balkanlar'da yakalanan 6 FETÖ'cü

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • ÜLKÜ CÜ 04 Nisan 2018 16:17 İŞTE VATAN HAİN LİĞİ BÖYLE İBRET OLSUN...KORKUN ALÇAKLAR RAHAT UYUMAYIN BİLİNKİ.BİR GECE ANSIZIN ALABİLİRİZ...

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