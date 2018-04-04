MİT'in operasyonu sonrası FETÖ taktik değiştirdi!

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MİT'in Kosova'daki FETÖ'cüleri paketleyip getirmesinin ardından örgütü telaş sardı.
Teröristbaşı Gülen'in son konuşmasında örgüt üyelerine 'beni koruyun' talimatı vermesi sonrasında örgüt yöneticilerinin en güvenilir ülke olarak belirledikleri Kanada'ya kaçmaya başladıkları öğrenildi. Haber7'nin haberine göre, deşifre olan örgüt üyeleri Türkiye'nin operasyon yapmasının zor olduğunu düşündükleri İngiltere ve Fransa gibi ülkelere de kaçmak için harekete geçti.
FETÖ'nün Kosova operasyonu sonrası Abdullah Aymaz, Zekeriya Öz gibi şahısların Almanya'dan kaçış planı yaptıkları öğrenildi. Diğer taraftan Kerim Balcı, Akın İpek ve sözde Asya ve Avrupa sorumlularının da Kosova operasyonu sonrasında büyük panik yaşadığı belirtiliyor.
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