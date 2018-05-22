  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

Mısır Unlu Pırasalı Kek nasıl yapılır?

Mısır Unlu Pırasalı Kek nasıl yapılır?

Sabah kahvaltılarına, 5 çaylarınıza güzel bir kek tarifi var karşınızdayız, mısır unlu pırasalı kek tariflerinden nefis bir lezzet.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 16-07-2018 16:00 - Güncelleme: 22-05-2018 15:00

Yumuşacık, ağızda dağılan mısır unlu pırasalı kek tarifi için Elif Kurtuluş'un mutfağına konuk olduk. 

Kişi Sayısı: 6-8 

Mısır Unlu Pırasalı Kek Malzemeler: 3 yumurta, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı zeytinyağı, 700 gr pırasa, 2 su bardağı mısır unu, yarım kalıp rendelenmiş  beyaz peynir, 1 tane kabartma tozu, 1 yemek kaşığı pulbiber, bir tutam tuz

Mısır Unlu Pırasalı Kek Hazırlanışı: Pırasaları ince ince kıydıktan sonra az yağda kavuralım ve soğumaya bırakalım.Yumurtaları çırpalım, üzerine zeytinyağı, yoğurdu ekleyip iyice karıştıralım. Karışımımızın üstüne mısır unu, kabartma tozu, pırasa, peynir ve pulbiberi ekleyip, karıştıralım. Yağlanmış fırın kabımıza harcımızı alalım ve önceden ısıtılmış 180 derece fırına verelim.Renk alana kadar yaklaşık 40-45 dakika pişirelim. Kekimizi servis etmek için ılınmasını bekleyelim.

Afiyet Olsun

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Mısır Unlu Pırasalı Kek nasıl yapılır? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro