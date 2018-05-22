Mısır Unlu Pırasalı Kek nasıl yapılır?

Yumuşacık, ağızda dağılan mısır unlu pırasalı kek tarifi için Elif Kurtuluş'un mutfağına konuk olduk.

Kişi Sayısı: 6-8

Mısır Unlu Pırasalı Kek Malzemeler: 3 yumurta, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı zeytinyağı, 700 gr pırasa, 2 su bardağı mısır unu, yarım kalıp rendelenmiş beyaz peynir, 1 tane kabartma tozu, 1 yemek kaşığı pulbiber, bir tutam tuz

Mısır Unlu Pırasalı Kek Hazırlanışı: Pırasaları ince ince kıydıktan sonra az yağda kavuralım ve soğumaya bırakalım.Yumurtaları çırpalım, üzerine zeytinyağı, yoğurdu ekleyip iyice karıştıralım. Karışımımızın üstüne mısır unu, kabartma tozu, pırasa, peynir ve pulbiberi ekleyip, karıştıralım. Yağlanmış fırın kabımıza harcımızı alalım ve önceden ısıtılmış 180 derece fırına verelim.Renk alana kadar yaklaşık 40-45 dakika pişirelim. Kekimizi servis etmek için ılınmasını bekleyelim.

Afiyet Olsun