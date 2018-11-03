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Minik öğrencilerin Bodrum hatırası

Minik öğrencilerin Bodrum hatırası

Çukurcalı öğrenciler, Bodrum Minik Şefler Festivalini düzenleyen Gastronomi Kültür Turizm Derneğinin davetlisi olarak Muğla'nın Bodrum ilçesine gitti.

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Eklenme Tarihi: 03-11-2018 22:38 - Güncelleme: 03-11-2018 22:38

Kuzey Irak sınırında bulunan Hakkari’nin Çukurca ilçesinde eğitim gören 9 öğrenci, Bodrum Minik Şefler Festivalini düzenleyen Gastronomi Kültür Turizm Derneğinin davetlisi olarak Bodrum’a gitti.

Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Kaymakam ve Belediye Başkanı Temel Ayca; İlçemizin tanıtımı ve çoğu Çukurca'dan başka bir yeri görmeyen öğrencilerimizin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortak hazırladığımız proje kapsamında 9 minik yavrumuzu Bodrum'a gönderdik. İlçemizin tescilli markası olan Zap için danışmanlık yapan ve eğitmen şef Asuman Kerkez organizasyonuyla Bodrum'a giden minik yavrularımız Zap markamızın ürünlerini tanıttılar. Çoğu ilk defa Çukurca dışına çıkan kendisi küçük ama yüreği büyük çocuklarımız diğer illerden gelen minik şeflerle beraber yemek yaptılar. Amacımız çocuklar arasında kaynaşma ve iletişim kapısını açmak ve becerilerini geliştirip öz güvenlerini artırmaktır. Çocuklarımız Bodrum'da hem ilçe dışına çıkmanın farklı deneyimini yaşadılar hem de mutfakta yemek yaparak kendilerini izleyen insanlara ürünleri anlattılar” dedi.


Asuman Kerkez ise, “Kültürlerin en güzel kaynaşma noktası mutfakta kaynayan tenceredir. Türkiye'nin en Güneydoğu'su ile en batısını da minik ellerin hazırladığı yemekler kaynaştırdı. Zap bizim için sadece doğal ürünlerin satışının yapıldığı bir marka değil, Hakkari Çukurca'dan Türkiye'ye uzanan köprüleri kuracak olan önemli bir projedir” dedi.

İLK DEFA ÇUKURCA DIŞINA ÇIKTI

Öğrencilerden Gülşen Demir ise, “Ben ilk defa Çukurca dışında bir yere gidiyorum. İlk defa böyle bir etkinlikte bulunuyorum. İlk defa deniz ve kumsalı görüyorum. Bu etkinliği hazırlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi. Geziye katılan Öğrencilerden Edanur Çakır; “Bizim buradaki temel amacımız ilçemizin algısını değiştirmektir. Zap markasının susamı, pirinci, kuru üzümü ve incir pestili gibi ürünleriyle Çukurcayı tüm Türkiye'ye tanıtmaktır. Buraları görmemizi sağlayan bütün yetkililere teşekkür ediyorum” dedi. Şehit Bilal Soybilginç ortaokulunda okuyan Şehriban Özer; “Burada çok güzel arkadaşlarla tanışma imkanımız oldu. Bundan sonra da devamlı görüşeceğiz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.

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