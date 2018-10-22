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Milyonları ilgilendiriyor! Elektrikte yeni dönem başlıyor

Milyonları ilgilendiriyor! Elektrikte yeni dönem başlıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), binlerce sanayi tesisini, işletmeyi ve ticarethaneyi yakından ilgilendiren kritik bir karar aldı.

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Eklenme Tarihi: 22-10-2018 07:53 - Güncelleme: 22-10-2018 07:53

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrikte son kaynak tedarik tarifesi limiti, 2019 için mesken tüketicileri hariç diğer tüketici grupları için yıllık 10 milyon kilovatsaat olarak belirlendi.

EPDK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 1 Nisan'da yürürlüğe giren "Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ"in ilgili maddesi kapsamında son kaynak tedarik tarifesi limiti, 2019'da mesken tüketicileri hariç diğer tüketici grupları için yıllık 10 milyon kilovatsaat olacak.

REVİZE EDİLDİ
EPDK, aynı tebliğ kapsamında belirlenen enerji tedarik maliyeti dışındaki diğer tüm maliyetler ile makul kar dikkate alınarak belirlenen katsayıyı (KBK) 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,0938 olarak revize etti.

45 MADEN İŞLETMESİNE CEZA UYGULANDI
Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, 45 maden işletmesine 4 bin 839 lira ile 1 milyon 29 bin 112 lira arasında değişen ceza uygulandı.

18 ŞİRKETE RUHSAT İPTALİ
Para cezası verilen 12 şirketin de aralarında olduğu toplam 18 şirkete ruhsatın iptali yazısı gönderilirken, para cezası verilen 1 şirketin de faaliyeti durduruldu. Para cezası verilen 4 şirketin aralarında bulunduğu 6 şirkete ise eksiklik yazısı gönderildi.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 22 Ekim 2018 08:07 Makam uçakları ile arabalarının yakıtlarınıda elektrik faturalarına ekleyeceklermiş diye bir söylenti dolaşıyor piyasada. İnşallah doğru değildir. Doģuda ve Güneydoğuda kullanılan kaçak elektrikten ne haber. Onlara beleş bize kasaya yanaşmı olacak yine?

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