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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 ve S400'le ilgili flaş açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 ve S400'le ilgili flaş açıklama

TÜRKİYE'nin ABD'den alacağı F-35'ler ve Rusya'dan alacağı S400 füzeleriyle ilgili son dakika haberleri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu. Bakan her ikisi için de tarih de verdi.

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Eklenme Tarihi: 25-10-2018 09:35 - Güncelleme: 25-10-2018 10:25

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 füze savunma sistemine ilişkin, "Ekim 2019'dan itibaren bunun kurulum çalışmaları başlayacak. Şu anda personel seçimi safhasındayız" dedi. ABD'den gelecek olan F-35 uçaklarının ise teslim tarihi Mart 2019!

Bakan Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Akar, S-400'ün savunma meselesi olduğunun altını çizerek, Türkiye'ye ve Türk milletine karşı ciddi şekilde hava ve füze tehdidi bulunduğuna işaret etti. Bu tehditlerin engellenmesi için gayret gösterildiğini, bunun şartları olduğunu dile getiren Akar, bu şartların ortaya konulduğunu, çeşitli ülkelerle temasa geçildiğini ancak istenen cevapların alınamadığını anlattı. Akar, temasa geçilen ülkeler arasında ABD ile Fransa-İtalyan ortaklığı bulunduğunu hatırlattı.

KULLANACAK PERSONELİ SEÇİYORUZ... Bunun sonucu olarak Rusya ile anlaşmanın imzalandığını, takvimin başladığını vurgulayan Akar, "Ekim 2019'dan itibaren bunun kurulum çalışmaları başlayacak. Şu anda personel seçimi safhasındayız. Seçilecek personel 2019 yılının başlangıcından itibaren Rusya'ya eğitime gönderilecek. Orada gerekli eğitimleri alacak, burada gelip görevlerinin başına geçecekler." dedi.

S-400'LER NEREYE KURULACAK?.. Sistemin kurulacağı yerlere ilişkin çalışmaların sürdüğünü kaydeden Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığının yoğun bir şekilde hava ve füze tehditlerine karşı değerlendirme yaptığını, değerlendirme sonuçlarına göre sistemlerin uygun yerlere konuşlandırılacağını söyledi. 

NATO SİSTEMİNDEN TAMAMEN BAĞIMSIZ... Sistemin NATO sisteminden tamamen ayrı şekilde ve bağımsız kullanılacağını aktaran Akar, "ABD'nin veya NATO'nun endişelerini yersiz buluyoruz. Burada hiçbir şekilde ABD veya NATO sistemlerine tacizin olmasına, herhangi bir rahatsızlık verilmesine de müsaade etmeyiz. Bu bir tercih meselesi değil bu bir zorunluluktu." diye konuştu.

F,35'LERLE İLGİLİ SÜRE DOLUYOR: Bakan Akar, Türkiye'nin program ortağı olduğu ve test uçuşları Haziran'da ABD'de Türk pilotlarca yapılan F-35 savaş uçaklarının teslimatına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. F-35 savaş uçaklarının teslimatının geçici olarak durdurulmasının söz konusu olmadığını vurgulayan Akar, sözlerini şöyle sürdürdü: "ABD Başkanı Donald Trump tarafından ABD Ulusal Güvenlik Yetki Kanunu çerçevesinde buradaki bazı sorulara, endişelere cevap vermek üzere Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanının 90 gün içerisinde bir rapor hazırlaması istendi. Bu süre bizim tahminlerimize göre, bir iki gün oynayabilir, 13 Kasım'da doluyor. 13 Kasım'a kadar Amerika Birleşik Devletlerinin Savunma Bakanı kendi iç kurumlarıyla konuşmak, görüşmek suretiyle bir rapor hazırlayacak. Bu süreç devam ediyor."

DÖRT PİLOTUMUZ ABD'DE EĞİTİME BAŞLADI... F-35'lerle ilgili sahada herhangi bir değişiklik olmadığını vurgulayan Milli Savunma Bakanı Akar, "Haziran ayında iki F-35 bize teslim edildi. Bu arada bizim dört pilotumuz Amerika'ya intikal etti, eğitimlerine başladı. Ayrıca orada sayıları 50'ye varan astsubayımız da uzunca süredir bakım kurslarını sürdürüyorlar ki alındıktan sonra bu kurslara devam etsinler diye. Türkiye'ye getirildiğinde F-35'lerin üsleneceği yer Malatya. Oradaki altyapı çalışmaları da yoğun şekilde devam ediyor. Projede herhangi bir aksaklık yok, proje planlandığı şekilde devam ediyor. Üç ve dördüncü uçaklar da önümüzdeki yıl mart ayında teslim edilecek. Bu süreç de devam ediyor" diye konuştu. 

BİZ ORADA ORTAĞIZ, TEK DEĞİLİZ... Akar, bu konuyu teknik seviyede takip eden ilgili bürokratların yaptığı açıklamaların da aksamanın söz konusu olmadığı, faaliyetlerin planlandığı şekilde devam ettiği yönünde olduğunu kaydetti. "Biz orada ortağız, tek değiliz." diyen Akar, projedeki ortaklara ilişkin de bilgi verdi.

BUGÜNE KADAR 1 MİLYAR DOLAR YATIRDIK... Türkiye'nin bugüne kadar bu ortaklığa 1 milyar dolara yakın para yatırdığına işaret eden Akar, "Ayrıca Türkiye'nin de sorumlulukları var. Bazı yedek parçaları ülkemize getireceğiz. Bu, yalın bir mesele değil. Bunun dikkatli konuşulması, tartışılması lazım. Bizim umudumuz, dileğimiz, beklentimiz; bu konuda herhangi bir değişiklik olmadan faaliyet planlandığı şekilde devam edecektir." ifadesini kullandı.

RAPORDAN HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BEKLEMİYORUZ... ABD Savunma Bakanının F-35 konusunda 90 gün içerisinde hazırlayacağı rapora ilişkin Akar, "Bu konuda herhangi bir olumsuzluk beklemiyoruz. S-400'den, siyasi ve yargıdaki gelişmelerden dolayı birtakım sıkıntılar söz konusuydu ama şu ana geldiğimizde siyasi, askeri şartlar, böyle bir olumsuzluğu düşündürecek durumda değil. Ben herhangi bir şey beklemiyorum." değerlendirmesinde bulundu. 

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Kaynak : AA

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 29. Genelkurmay Başkanı'yken apoletlerini çıkararak Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar aslen nereli, kaç yaşında eşi Şule Akar ve çocukları hakkında neler biliniyor? Hulusi Akar'ın sıradışı pro

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