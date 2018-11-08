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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Somali'de mesaj verdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Somali'de mesaj verdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Somali'de. Akar, "Bölgesel ve küresel barış ve istikrarın önemli destekçilerinden olan Türkiye, güçlü tarihi bağlarımız olan Somali halkının her zaman yanında yer almış, kendi tarihi tecrübesini, toplumsal, siyasal ve kültürel birikimini Somalili kardeşlerimiz için seferber etmiştir." dedi.

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 12:18 - Güncelleme: 08-11-2018 12:18

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Sudan'daki programının ardından dün akşam saatlerinde Somali'nin başkenti Mogadişu'ya geldi. 

Bakan Akar'ı Somali Aden Abdullah Uluslararası Havalimanında Somali Başbakan Yardımcısı Mehdi Culid Muhammed, Somali Savunma Bakanı Hasan Ali Muhammed, Somali Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Dahir Adan Elmi ile Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar ve öteki ilgililer karşıladı.

CUMHURBAŞKANI HAYRİ İLE GÖRÜŞTÜ
Buradan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçen Akar, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed Fermacu ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Bakan Akar ile Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri, heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Heyetler arası görüşmenin ardından Hayri, Bakan Akar onuruna Başbakanlık Evi'nde yemek verdi. Somali askerlerinden oluşan koronun da mini konser verdiği yemeğin ardından Bakan Akar ve beraberindekiler geceyi Mogadişu Büyükelçiliği'nde geçirdi.

Sabah büyükelçi Bekar ile bir araya gelen Bakan Akar, büyükelçilik özel defterine özetle şunları yazdı:

"Bölgesel ve küresel barış ve istikrarın önemli destekçilerinden olan Türkiye, güçlü tarihi bağlarımız olan Somali halkının her zaman yanında yer almış, kendi tarihi tecrübesini, toplumsal, siyasal ve kültürel birikimini Somalili kardeşlerimiz için seferber etmiştir. Mogadişu Büyükelçiliğimizin burada yapmış olduğu özverili çalışmaların iki ülke arasındaki tarihi dostluk ve iş birliğinin her alanda daha da ilerletilmesi başta olmak üzere bölgesel ve küresel barış ve istikrarın tesisine de önemli katkılar sağladığına, sağlayacağına inanıyorum."

Öte yandan Akar ve Orgeneral Güler, Büyükelçilik yerleşkesinde fidan dikti, fidanlara can suyu verdi.

Daha sonra Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığına geçen Akar, Anadolu Kışlası'nda askeri törenle karşılandı. Akar'a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in yanı sıra TİKA Başkanı Serdar Çam, Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ile AK Parti Genel Başkanı Danışmanı Yasin Aktay da eşlik etti. 

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ertem 08 Kasım 2018 12:31 Oraya kadar gitmesine gerek yoktu İstanbulda SOMALi MAHALLESİ var...

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KİMDİR ?
Hulusi Akar
HULUSİ AKAR KİMDİR?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 29. Genelkurmay Başkanı'yken apoletlerini çıkararak Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar aslen nereli, kaç yaşında eşi Şule Akar ve çocukları hakkında neler biliniyor? Hulusi Akar'ın sıradışı pro

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