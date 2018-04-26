Milletvekilliği için istifa eden bürokratlar

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle bazı kamu görevlileri ve partililer, milletvekili aday adayı olmak için görevlerinden ayrıldı. AK Parti'den 10, CHP'den 5 ve MHP'den ise 2 il başkanı milletvekilliği adaylığı için görevlerinden istifa etti.

24 Haziran'daki seçimlerde milletvekili adayı adayı olmak isteyen bazı kamu görevlileri ve partililer istifa etti.

Danıştay Başsavcısı Halil Yılmaz, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Büyükelçi Ahmet Yakıcı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, Bolu Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan, Çubuk Kaymakamı İbrahim Çenet ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tekin Çolakoğlu milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya, Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canbey, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zeki Korkutata, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Zafer Tarıkdaroğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yönetim Kurulu Üyesi Salih Kılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Yusuf Özhan, Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç ve Bakan Danışmanı Fettah Çetinkaya, milletvekilli aday adaylığı başvurusunda bulunmak üzere görevinden ayrıldı.

İSTİFA EDEN BELEDİYE BAŞKANLARI

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç ile Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver de görevlerini bıraktı.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene, Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan, Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan ile Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş, istifa eden ilçe belediye başkanlarından oldu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz de aynı nedenle istifa etti.

İSTİFASINI AÇIKLAYAN PARTİLİLER

AK Parti'de Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı, Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan, Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, Artvin İl Başkanı Erkan Balta, Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, Ardahan İl Başkanı Yunus Baydar, Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Rize İl Başkanı Muhammet Avcı ile Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, milletvekili aday adaylığı için istifasını açıkladı.

CHP'de ise Burdur İl Başkanı Osman Gök, Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, Niğde İl Başkanı Erhan Adem, Düzce İl Başkanı Zekeriya Tozan ile Melikgazi İlçe Başkanı İbrahim Kaan, aynı nedenle görevinden ayrıldı.

MHP'de Erzincan İl Başkanı Bekir Aksun ve Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy da milletvekili aday adaylığı için istifasını sundu.