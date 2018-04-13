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Milletvekili genç kıza tecavüz etti! Ülke ayağa kalktı

Milletvekili genç kıza tecavüz etti! Ülke ayağa kalktı

Toplu tecavüz olaylarıyla bilinen Hindistan'da iğrenç bir olay daha yaşandı. Üstelik bunu yapan da bir milletvekili... İktidar partisinden bir milletvekilinin genç bir Hintli kıza tecavüz ettiği ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkmasının ardından ülke ayağa kalktı. Milletvekili hakkında soruşturma açıldı.

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Eklenme Tarihi: 13-04-2018 10:30 - Güncelleme: 13-04-2018 10:30

Hindistan Federal Soruşturma Bürosu, iktidarda olan Başbakan Narendra Modi'nin partisinden bir milletvekilinin, genç bir kıza dokuz ay önce tecavüz ettiği iddiaların ortaya çıkmasıyla milletvekili hakkında soruşturma başlattı.

Olay bir genç kızın kendisin yakarak intihar etmeye kalkışması üzerine ortaya çıktı. Genç kız kendini yakmaya çalışırken polis tarafından son anda engellendi. Genç kız, ifadesinde milletvekili Kuldeep Singh Sengar tarafından tecavüze uğradığı için böyle bir girişimde bulunduğu söylemedi.


MİLLETVEKİLİ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI: Olay üzerinde Hindistan Federal Soruşturma Bürosu, milletvekili Sengar hakkında soruşturma başlattı.

SORUŞTURMANIN KAPATILMASI TALEP EDİLDİ

Milletvekilinin avukatı Ajay Pal Singh, vekilin masum olduğunu ve hakkında çıkan iddiaların temelsiz olduğunu söyleyerek soruşturmanın bitirilmesini istedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • bir basit vatandaş 13 Nisan 2018 11:24 Siyasilerin her türlü kanunsuzlukları ortaya çıkarılmadıkça, hukuki cezalara çarptırılmadıkça, Ülkede gerçek Hakimler ve Savcılar olmadıkça, Ülke hiç bir zaman, Barışa, Huzura ve Refaha kavuşamaz. Ülkemizin durumu da gözlerimizin önünde, hepimizce malum.

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