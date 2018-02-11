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MHRS hastane randevusu nasıl iptal edilir?

MHRS hastane randevusu nasıl iptal edilir?

MHRS hastane online randevu alma günde binlerce insanın kolayca tercih ettiği bir yöntem. TC şifresi, kullanıcı şifresi ve güvenlik kodunu ekrana girerel kolayca il, ilçe,hastane ve hekim seçerek istedğiniz bölüme kolayca hastane randevunuzu alabilirsiniz. Peki MHRS hastane randevusu nasıl iptal edilir, neler yapılmalı? Yapmanız gereken çok basit http://hastanerandevu.gov.tr adresinden randevu geçmişini tıklayarak MHRS sistemi üzerinden aldığınız randevuyu son 15-20 dakikaya kadar iptal edebilirsiniz.

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Eklenme Tarihi: 11-02-2018 11:50 - Güncelleme: 11-02-2018 11:50

Hastane randevu alma internet üzerinden mhrs.gov.tr adresinden online olarak alınıyor. Hastane randevusu almak için peki ne yapacaksınız? MHRS hastane randevusu almak için nasıl üye olacaksınız. Eğer MHRS sisteminden hastane randevusu almışsanız nasıl iptal edeceksiniz?

Hastane randevu telefonla almak istediğinizde 182 numarasını tuşlamanız lazım. Hastane randevusu kendi adınıza olduğu gibi bir yakınınız adına da alınabiliyor. Bunun için mhrs.com sitesine girmeniz gerekiyor.

HASTANE RANDEVUSU NASIL ALINIR: MHRS randevu için aşağıdaki linke tıklayın! Merkezi Hekim Randevu Sistemi ilk kez giriş yapılırken her vatandaş için ayrı bir hesap açılır. Bunun için ilgili yönlendirme adımları takip edilir. Hesap açıldıktan sonra "Randevu Al" butonunu kullanarak T.C. kimlik numarası ve belirlenen şifre ile giriş yapılır. İstenilen hastane, poliklinik ve hekim tercihi yapılarak randevu alınır.

HASTANE RANDEVU TELEFONU NE: Ev, iş, ankesör ve cep telefonlarından ALO 182 aranır.Çağrıyı karşılayan operatöre hastanın T.C. Kimlik Numarası verilir.Randevu talep edilen hastane, poliklinik ve varsa hekim tercihleri operatöre bildirilir.Operatör uygun tarih ve saat dilimlerini vatandaşa bildirir.Vatandaş seçimini yaparak randevusunu alır.

HASTANE RANDEVU TELEFONU ALO 182 MHRS RANDEVU HATTI ÜCRETLİ Mİ: ALO 182 Randevu Hattı acil aramalar kapsamında olmadığından ücretlidir. Hem sabit hatlardan hem de cep telefonlarından 182' yi aramak sabit bir telefon hattını aramakla eşdeğerdir. BTK' ya göre Türkiye' de sabit hatları aramak 01.04.2013 tarihinden itibaren dakikası en fazla 43,89 kuruştur. Türk-Telekom dakikası 7-15 kr. arası ücretlendirme yapmakta olup, tarifeler değişebilmektedir.

İnternet ve akıllı cihazlar (cep telefonu, tablet vs.) üzerinden alınan randevular ise ücretsizdir.

Hastane İçi Randevu Alımı; Hastanelerde görevlendirilen personel yardımı ile kontrol ve konsültasyon randevuları yanında muayene randevusu da alınabilir.

MHRS RANDEVU İPTAL NASIL YAPILIR: MHRS sistemi üzerinden aldığınız randevuyu son 15-20 dakikaya kadar iptal edebilmektesiniz.

MHRS Randevunuzu iptal etmek için önce MHRS randevu sayfasından TC kimlik numaranızı ve şifreniz ile giriş yapmanız gerekiyor.

http://hastanerandevu.gov.tr adresinden randevu al bölüme girdiğinizde, Kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra sağ taraftaki "Randevu Geçmişi" kısmından randevularınızı görebilir, iptal etmek istediğiniz randevunun sağ tarafındaki "İPTAL ET" butonuna basmak sureti ile randevunuzu iptal edebilirsiniz. Ayrıca ALO182 MHRS hattını arayarak da randevunuzu iptal ettirebilirsiniz.

MHRS RANDEVU GÖRÜNTÜLEME: Kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra sağ taraftaki "Randevu Geçmişi" kısmından randevularınızı görebilirsiniz.

MHRS ŞİFREMİ UNUTTUM NASIL ALABİLİRİM: Hastane randevu şifrenizi unuttuysanız ne yapmalısınız? Yeni şifre için 3 yol var. 

MHRS AİLE FERTLERİ İÇİN RANDEVU ALABİLİR MİYİM: İşlemler T.C. Kimlik numarası üzerinden yapıldığından bütün Aile fertleriniz için ayrı ayrı kendi Kimlik numaraları ve Kimlik bilgileri ile hesap oluşturmalısınız. İsterseniz aile fertleri için üye kaydı oluştururken hepsinde aynı mail adresi ve telefon numarasını kullanabilirsiniz.

MHRS MOBİL UYGULAMASI: Android, IOS, BlackBerry ve Windows işletim sistemlerine sahip akıllı cihazlar (telefon, tablet) için "MHRS Mobil" uygulaması hizmete girmiştir.

"MHRS Mobil" cihazınızın kullandığı uygulama marketinden (app store, play store vs.) ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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