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MHP'li milletvekili Koçdemir İYİ Parti'ye geçti

MHP'li milletvekili Koçdemir İYİ Parti'ye geçti

CHP'nin İyi Parti'ye 15 milletvekili vermesinin ardından MHP'de de şok bir istifa yaşandı. Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir partisinden istifa ederek İyi Parti'ye katıldı

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Eklenme Tarihi: 26-04-2018 20:35 - Güncelleme: 26-04-2018 20:35

Türkiye 24 Haziran erken seçimlerine doğru giderken birbiri ardına siyasi hamleler de gelmeye devam ediyor. CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesinin ardından bir hamle de MHP içerisinden geldi.

MHP Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, partisinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçti. Bu istifayla MHP milletvekili sayısı 35'e düşerken İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 21'e çıktı.

Referandum sürecinde Genel Merkez'in tavrına tepki gösteren Koçdemir, 'hayır' oyu kullanacağını açıklamıştı. 

Koçdemir o süreçte, "Bugünkü sıkıntıların sebebi-mimarı ehil ve emin olmayan, halka-realiteye uzak kadrolardır. Bunların çözüm bulma ve uygulama imkanı yoktur. Daha maddelerine geçilmeden, gelen değişiklik haberleri anayasa teklifi metninin ne kadar sağlam olduğu hakkında bir fikir vermektedir. 'Kem alat ile kemalât', yani 'kötü aletlerle mükemmellik' olmazmış. Yanlış yöntemle güzel ve doğru bir sonuç elde edilmesi de mümkün değil" açıklamasında bulunmuştu.

MHP'DEN 5 VEKİLİN İYİ PARTİ'YE GEÇECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, 9 Nisan'da partisinin milletvekillerine Ankara'da verdiği yemekte, "CHP'den İP'e geçebilecek vekiller var. Grup kurmaları için 15 vekil kadar. Ben inanmıyorum ama bizden de 5 vekil arayışları var" ifadelerini kullandığı öne sürülmüştü.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • zzzzzz 26 Nisan 2018 21:09 MHP Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir in partisinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçmesi geç kalmış olsa da çok onurlu bir davranış dır kutlarım.

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