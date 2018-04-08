  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

MHP'li Büyükataman'dan CHP'ye sert sözler

MHP'li Büyükataman'dan CHP'ye sert sözler

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa'da partisinin üye katılım törenine katıldı. MHP'nin de içerisinde olduğu cumhur ittifakını savunan Büyükataman, CHP'nin seçimler öncesi kirli ittifak arayışı içerisinde olduğunu kaydetti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 08-04-2018 19:12 - Güncelleme: 08-04-2018 19:12

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, CHP'nin kirli ittifak için zemin hazırladığını söyleyerek, bunda başarılı olamayacaklarını söyledi. Büyükataman, AK Parti ile kurulan "cumhur ittifakının" cumhuriyetin iradesi olduğunu ifade etti.

İsmet Büyükataman, merkez Yıldırım ilçesinde, partisinin Bursa Teşkilatları İlçe Divan Toplantıları ve Üye Katılım törenine katılan Büyükataman, FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi kurduğu hain tuzağın boşa çıkarılmasının bir milat olduğunu dile getirdi.

Büyükataman, 2016 Haziran'ında FETÖ destekli mahkeme kararlarına sevinip sosyal medyadan "Hukuk ve adalet arayışını, büyük bir olgunluk göstererek almaya başladık." diyen yazanların FETÖ'süz yargıda adalet tecelli edince ''Adaletin ruhuna el Fatiha'' açıklamalarında bulunduğunu söyledi.

Okyanus ötesinde adalet arayanların elbette ki adil hakimlerin verdiği kararlardan rahatsızlık duyacaklarını belirten Büyükataman, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı sistemi böylesi şartların sonucunda, yüksek risk altındaki milli bekamızın tahkimi yönünde atılmış önemli bir gelişme olarak 15 Temmuz sonrasına damgasını vurmuştur. Halk oylamasıyla gerçekleşen bu değişiklik, başta propaganda dönemindeki psikolojik ortamdan ve değişiklik paketinden kaynaklanan pek çok tartışmayı doğurmuştur. Bundan sonraki süreçte bu tartışmalardan uzaklaşma yönünde bir dil kullanılması ve ülkemizin birliğinin tahkim edilmesi, büyük önem taşımaktadır."

"CUMHUR İTTİFAKI CUMHURİYETİN İRADESİDİR"

Büyükataman, Cumhur ittifakının Türk milletinin devletin bekası çerçevesinde geliştirilmiş bir formül olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu ittifaka hakaretler yağdıranlar, başta CHP olmak üzere, bahsettiğimiz hassasiyetlere sahip değildir. Olmadıklarını her fırsatta göstererek Makyavelli'ye rahmet okutacak ölçüde, kendi siyasi oluşumlarını odak alarak politika yürütme sevdalısıdırlar. Ne zaman ki bu ittifakın mayası, milletimiz tarafından idrak edilmiş ve engin sağduyusuyla sarsılmaz bir destek bulmuştur işte o zaman, yine başta CHP olmak üzere bütün bu müstakbel siyasal mevtalar harekete geçmiş ve kendi kirli ittifakları için kılıf ve zemin aramaya başlamışlardır. Ne yaparlarsa yapsınlar, takındıkları bu ahlaksız tavır onları kurtaramayacaktır. Zaten iki ölüden bir diri, iki cesetten bir canlı çıkmaz. Cumhur ittifakı, Cumhuriyetin iradesidir, Türk milletinin tarihi uzlaşması, istiklal ve istikbalimizin teminatıdır."

Konuşmasının ardından Büyükataman, partisine yeni katılan üyelere rozet taktı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN MHP'li Büyükataman'dan CHP'ye sert sözler haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro