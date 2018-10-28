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MHP seçime hazırlanıyor! İşte Bahçeli'nin şartı

MHP seçime hazırlanıyor! İşte Bahçeli'nin şartı

Yaklaşık 5 ay sonra yapılacak yerel seçimler için harekete geçen aday adayları ve partiler çalışmalarını hızlandırdı. AK Parti 'gönül belediyeciliği' ile hareket ederken MHP'de de aday adaylarına güvenlik taraması şartı koydu.

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Eklenme Tarihi: 28-10-2018 10:28 - Güncelleme: 28-10-2018 10:28

Türkiye, yaklaşık 5 ay kala 2019 yılının mart ayında yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri’nin atmosferine girdi.

24 Haziran seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçen Türkiye’de, gözler şimdi de gelecek yıl mart ayında yapılacak yerel seçimlere çevrildi.

Partiler arasında henüz yerel seçimlere dönük bir ittifak kararı bulunmazken, çoğu kentte aday adayları şimdiden çalışmalara başladı. Özellikle küçük illerde aday adaylarının bilboard, broşür ve afiş reklamları duvarları renklendiriyor. “Gönül belediyeciliği” sloganı ile hareket eden AK Parti, belediye başkan adaylarının başvurularını 5 Kasım’dan itibaren almaya başlayacak.

CHP’de kamu çalışanları hariç adaylık başvurusu tamamlanırken, parti aralarında ilçe ve beldelerin bulunduğu 105 seçim bölgesinde adaylarını açıkladı.

MHP yerel seçimler için ön başvuru alırken, adaylar ciddi bir güvenlik taramasından geçirilecek.

İYİ Parti’de resmi başvuruların önümüzdeki aydan itibaren alınmaya başlanacağı belirtildi, HDP’de ise resmi olmamasına karşın aday adaylığı için ön başvurular alınıyor.

Partilerin Ankara, İstanbul ve İzmir ile diğer büyükşehirlerin adaylarını en son açıklaması bekleniyor. YSK, kamu çalışanlarının yerel seçimlerde adaylık için istifalarında son günü 1 Aralık olarak açıkladı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 28 Ekim 2018 11:09 Bahçeli’nin şartıda mı varmış 😂Bahçeli akp ne istediyse verdi. Akp nin Bahçeli’den alacağı birşey kalmadığından şartını kimse iplemez

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KİMDİR ?
Devlet Bahçeli
DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini Anka

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