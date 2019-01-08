  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

MHP o seçim bölgesinden adayını çekti

MHP o seçim bölgesinden adayını çekti

MHP, Denizli'nin Çameli ilçesinde Cumhur İttifakı görüşmeleri çerçevesinde belediye başkan adayını geri çekti. İlçe Başkanı Murat Genç, adayın ittifak görüşmelerinin askıya alındığı dönemde belirlendiği mevcut şartlarda ittifak gereği adayın geri çekildiğini duyurdu.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 07-01-2019 22:27 - Güncelleme: 08-01-2019 01:59

MHP Denizli'nin Çameli İlçe Başkanı Murat Genç, Cumhur İttifakı görüşmeleri çerçevesinde MHP Çameli Belediye Başkanı Adayı Kemal May'ın geri çekildiğini bildirdi.

MHP İlçe Başkanı Murat Genç, yaptığı açıklamada, ittifak görüşmelerinin askıya alındığı dönemde belirledikleri Çameli Belediye Başkanı Adayı Kemal May'ı kamuoyuna tanıttıklarını hatırlattı.

Cumhur İttifakı görüşmeleri çerçevesinde Kemal May'ın MHP Çameli belediye başkanı adaylığının geri çekildiği bilgisinin Çameli İlçe Başkanlığına ulaştığını söyleyen Genç, "MHP'nin Çameli Belediye Başkanı Adayı Kemal May geri çekilmiştir. MHP Çameli İlçe Teşkilatı olarak Genel Merkezin ve de il başkanımızın talimatları doğrultusunda Cumhur İttifakı'nın destekçisiyiz." ifadelerini kullandı.

Kemal May da yaptığı açıklamada, "MHP Çameli Belediye Başkanlığına aday olmamdan itibaren ilk basta İl Başkanım Cafer Birtürk, İlçe Başkanı Murat Genç olmak üzere MHP ilçe teşkilatı ve diğer partili arkadaşların ve Çameli halkının göstermiş olduğu ilgiye teşekkür ederim. Bize bir görev verildi. Biz görevi elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Bundan sonra partimin bir neferi olarak Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ve Genel Merkezin emirleri doğrultusunda ittifak adayı Cengiz Arslan'ın kazanması için mücadelemize devam edeceğiz. İttifakın destekçisiyiz." dedi.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN MHP o seçim bölgesinden adayını çekti haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Fazlı 08 Ocak 2019 01:28 Mhp gereksiz bir partidir bitti

    CEVAP YAZ 1 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro