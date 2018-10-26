MHP lideri Devlet Bahçeli katılmıyor! Bakın sebebi ne?..

MART 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti ile ittifak yapmaktan vazgeçen MHP lideri Devlet Bahçeli'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuyla ilgili son dakika bir karar daha verdi. Bahçeli, bu yıl İstanbul'da yapılacak olan Cumhuriyet resepsiyonuna katılmayacak...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İstanbul'da düzenlenecek olan 29 Ekim resepsiyonuna katılmayacağı, Anıtkabir'e gideceği öğrenildi.
Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'nun Dolmabahçe Sarayı'nda yapılacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, “29 Ekim resepsiyonu yeni havalimanın açılışı nedeniyle İstanbul’da yapılacak” açıklaması yapmıştı.
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1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini AnkaDEVAMI »
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