MHP lideri Bahçeli'den sert tepki: Allahtan korkmaz kripto!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık'ın "Kızıl elma şirktir" açıklamasına sosyal medya hesabından cevap verdi.

Türk düşmanlarının Kızıl elmayı anlayamayacağını söyleyen Bahçeli, "Kızılelma ülküdür, ülküsüzler anlayamaz. Kızılelma aleme nizam iradesinin tezahürüdür, iradesizler tanıyamaz. Kızılelma Türk milletinin cihana hakimiyet mefkuresi ve sembolüdür, Türk düşmanları tanımlayamaz, işbirlikçiler idrak edemez" açıklamasında bulundu.

"SİZE RAĞMEN MİLLET OLDUK"

Türkiye'nin bu tür iftiralara rağmen istikbalini koruduğuna değinen Bahçeli, "Şu rezilliğe bakınız ki, Kızılelma'yı şirk gören kripto münkirler varmış! Bre Allah'tan korkmaz, kuldan utanmazlar, Kızılelma'yı biliyor musunuz da şirk diye yaftalıyorsunuz? Kızılelma'yı duyunca beti benzi atanlar, size rağmen millet olduk, size rağmen istiklalimizi koruduk" ifadesini kullandı.

TERÖRİSTLER HEZİMETTEN KURTULAMAYACAK



Milletimiz, Zeytin Dalı Harekatı’na yürekten ve yüreklice sahip çıkmıştır. Analar, babalar, dedeler, gelinler, henüz bıyığı terlememiş yavrular Afrin’deki terör hedeflerinin imha gayesinin yüksek bir faziletle ardında durmuş ve dualarıyla manevi desteğini göstermişlerdir.

İşte İhsan Eliaçık'ın skandal tweeti:

'Kızıl elma' denen şey şirktir. 'Türk cihan hakimiyeti mefkuresi'ymiş... Sen kim oluyorsun da dünyayı ele geçirmeye kalkıyorsun? Kim dünyayı ele geçirmeye kalkıyorsa Allah'a ortak koşuyor demektir. Mülk Allahındır!