Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Japonya'ya FETÖ uyarısı!

Çavuşoğlu, Japonya'nın Nagoya kentindeki Türk-Japon Kültür Ticari Yardımlaşma Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek, buradaki Türk vatandaşları ile bir araya geldi.Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, başta Türkiye ve Japonya'nın ikili ilişkileri olmak üzere çeşitli ekonomi, insani yardım, bölgesel ve uluslararası çeşitli konulara yönelik açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin bölgesi ve ötesinde bulunan ülkelerle ilişkilerini üst seviyelere çıkardığını kaydeden Çavuşoğlu, Japonya'nın da bu ülkelerden birisi olduğunu ve Türkiye ile Japonya arasında köklü geçmişin ve unutulmayan anıların bulunduğunu ifade etti.

"Gelecek yıl, 2019 Japonya’da 'Türkiye Kültür Yılı' olarak kutlanacak." diyen Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un bu amaçla Japonya'yı ziyaret edeceğini belirtti.

JAPONYA İLE TİCARET VE YATIRIM ARTIRILACAK

Türkiye'nin Japonya ile ilişkilerini stratejik düzeye çıkardığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Şimdi ilişkilerimizi daha da nasıl geliştirebiliriz bunun için çaba sarf ediyoruz. Türkiye'deki yatırımların hayata geçmesi ve bölgesel konularda yakın iş birliğimiz Japonya ile her alanda bağlarımızı daha da güçlendiriyor. Bu ziyaretimde de başta Başbakan Şinzo Abe olmak üzere ilgili bakanlar, meclis başkanları, basın dünyası, akademisyenler, herkes ile bir araya geleceğiz. Ülkemizi ve politikalarımızı anlatacağız." ifadelerini kullandı.

"JAPONYA'DA DA BU FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYORLAR"

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'den gelerek Japonya'da hainlik yapanların olduğuna işaret ederek, FETÖ'nün Türkiye'de hain darbe girişiminde bulunduğunu hatırlattı.

Türk milletinin cesareti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde bu darbenin başarısız kılındığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Şimdi ülkemizde bu terör örgütünü temizlemek için titizlikle çalışıyoruz. Ama sadece ülkemizde değil, dünyanın her yerinde bu örgüt yer bulmuş ve başkaları tarafından destek buluyor. Şu anda bulunduğu ülkeler için de bir tehdit oluşturuyor. Japonya’da da bu faaliyetlerini sürdürüyorlar." dedi.

Çavuşoğlu, Japonya Başbakanı Abe başta olmak üzere tüm muhataplarla bu konuyu konuştuklarını ve FETÖ'nün Japonya için de nasıl bir tehdit olduğunu gördüklerini belirterek, ''Aynı zamanda PKK destekçilerinin de Japonya'da faal olduğunu biliyoruz. Bu konuları da yine görüşeceğiz.'' şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, terör örgütü PKK'nın, Japonya'da Türkiye'ye yönelik oluşturdukları tehditleri, faaliyetleri ve kampanyaları hakkında gerekli yerlere bilgilerin ve listelerin verildiğini, ayrıca düşüncelerin paylaşıldığını ifade etti.