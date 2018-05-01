Mevlid Kandili ne zaman 2018 Kandiller Diyanet sayfası

Mevlid Kandili 2018 ne zaman, Mevlid Kandilince nasıl ibadet edilir, neler yapılır, mevlid kandili namazı ve özel duası var mıdır soruları müslümanlar tarafından araştırılmaya başladı. Hz. Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili Rebiülevvel ayının onikinci gecesidir. Bu geceyi dualarla namaz kılarak ve ibadet ederek geçirmek gerekir. Peki Mevlid Kandili ibadetleri nelerdir, o gecefe neler yapılır?

Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Bu gece aynı zamanda Rebiülevvel ayının onikinci gecesidir.

HZ MUHAMMED'İN DOĞUM GÜNÜ: Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır. İslam'da Hz Muhammed (sav)'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi, Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir. Peygamber Efendimiz (sav)'in doğumu tüm Müslüman Alemin de kutlu doğum haftası olarak adlandırılarak bir hafta kutlanılır. Bu hafta Müslümanların bayramıdır.

MEVLİD KANDİLİNDE NELER YAPILIR: Mevlid Kandili peygamber efendimizin doğum gecesidir. Bu anlamlı gece en güzel şekilde değerlendirilmeye çalışılır. Mevlid Kandili’nde; – Peygamber efendimiz Hz. Muhammed için salatü selamlar getirilir ve şefaati ümit edilerek ümmetinden olma bilinci yenilenir – Bol bol zikirde bulunulur – Kuran-ı Kerim okunur, okuyan kişiler dinlenir – Kişiler kendileri ve Mümin kardeşleri için hayır duaları ederler – Kandil gecesinin akşam, yatsı ve Sabah namazları camide cemaat ile birlikte kılınır – Kandil gecesinin gündüzünde oruç tutmaya çalışılır.

MEVLİD KANDİLİ EDİLECEK DUALAR: Mevlit Kandili gecesinde okunması önerilen Yunus Peygamberin ettiği bir dua vardır. Bu duayı Hz. Yunus balığın karnındayken yapmıştır. İslam alimleri bu duayı okuyarak her hangi bir dilekte bulunan müminin dileğini yüce Allah muhakkak yerine getirir diyorlar. Yunus Peygamber balığın karnındayken şu duayı okuyordu: “Senden başka Allah yoktur. Allahım seni bütün noksanlıklardan uzak tutarım. Ben öz nefsime yazık edenlerden oldum.” Mevlid Kandili'nde kimin bir dileği varsa akşam namazını kılıp yerinden kalkmadan 40 kere Fatiha süresini okuyup ardından şu duayı etsin; -“Allah’ım ! Senin ilmin benim isteğime yeterlidir. Fatiha hürmetine dileklerimi ihsan eyle. Senin keremin bana kafidir. Kereminle muamele eyle. Fatiha hürmetine gönlümde olanı meydana getir Allah’ım!” Bu duadan sonra kişi dileğini yaradan da isteyebilir.

MEVLİD KANDİLİ TESBİH NAMAZI: İslam alemi için günahların affına vesile olan namaz olarak geçen Tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Bu özel gecede tesbih namazını kılmak için öncelikle tesbih duasını bilmek gerekir. Tesbih namazında her rekatta 75 tesbih adeti okunur. Toplamda 4 rekatta 300 tesbih okunur.

Mevlid Kandilinde kılınması önerilen tesbih namazı vardır. Kandil namazına ise şöyle niyet edilir;

Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin, başimızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Allâhü Ekber"