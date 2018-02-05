Metrobüs durağında feci kaza: Yaralılar var!

İSTANBUL Haramidere Metrobüs Durağı'nda, Avcılar yönünde seyir halindeki metrobüs aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, durakta bekleyen metrobüs aracına çarptı. Kazada yaralanan 11 kişi, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Metrobüs seferlerinde aksamalar meydana geldi.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Haramidere Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. Avcılar yönünde seyir halindeki metrobüs aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkarak durakta bekleyen metrobüs aracına çarptı.

Kazada metrobüsün sürücüsü, bulunduğu şoför kabininde sıkıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Metrobüs sürücüsü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Metrobüs sürücüsü ile yolculardan oluşan 11 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan hayati tehlikesi olan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Avcılar yönünde Metrobüs seferleri aksadı. Metrobüs yolunda araç kuyrukları oluştu. Araç yol bakım aracıyla çekilerek görütürüldü. Aracın kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, metrobüs yolunda ilerleyen metrobüs aracının durakta bekleyen araca çarptığı görülüyor.