Meteoroloji uyardı yoğun sis bekleniyor

İstanbul ve Ankara'da önümüzdeki hafta yağış beklenmiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre İstanbul'da yarın az bulutlu bir hava hakim olurken Ankara'da ise yoğun sis bekleniyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin üstüne çıkacak. Meteoroloji Batı Akdeniz'de olası fırtınaya karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji'nin verilerine göre yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İstanbul'da hava az bulutlu olacak ve en düşük sıcaklık 5 derece olacak. Ankara'da ise yoğun sis bekleniyor. En düşük sıcaklık Ankara'da -5 derece İzmir'de ise hava az bulutlu olacak.

Osmaniye, Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Şırnak'ta ise sağanak yağmur bekleniyor. Yağışlar Bitlis, Hakkari, Van ve Artvin'de ise kar şeklinde olacak.

Hava Karadeniz, Akdeniz, Ege ve Marmara kıyılarında ise az bulutlu olacak. İç Anadolu bölgesinde ise yoğun sis bekleniyor.





DOĞU AKDENİZ'DE FIRTINA UYARISI

Batı Akdeniz'de hafta sonu başlayan fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, fırtına olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyardı.

KARTEPE'DE KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYE ULAŞTI

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından, kar küreme çalışmalarına başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, dün gece saatlerinden itibaren kar yağışının, kentin yüksek kesimlerinde etkili olduğu belirtildi.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar nedeniyle hazırda bekleyen ekiplerin karla mücadele çalışmalarına başladığı bildirilen açıklamada, kar kalınlığının 52 santimetreye ulaştığı Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartepe'de, yollarda kar küreme işleminin devam ettiği aktarıldı.

Vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için 24 saat aralıksız çalışan ekiplerin, kar yağışının yoğunluk gösterdiği anlarda cadde ve sokaklarda tuzlama ve kaldırım temizleme çalışmaları gerçekleştirdiği vurgulandı.

İlçelerde 73 ana artere konuşlandırılarak 24 saat hizmet veren karla mücadele ekiplerinin, kentin tüm noktalarına kısa sürede ulaşabilmesi için 410 personelin hazır bulundurulduğu belirtilen açıklamada, 183 kar rotatifi, 29 kar küreme kamyonu, 8 kar küreme kamyoneti, 22 grayder, 17 kanal kazıyıcı ve yükleyici, 12 loder, 14 ekskavatör, 2 kar robotu, 2 bobcat, 3 çekici trayler, 15 tuzlama kamyonu, 1 vinç, 14 pikap, 5 akaryakıt tankeri ve 37 kar bıçaklı traktörün karla mücadelede kullanıldığı kaydedildi.

KASTAMONU'DA KAR YAĞIŞI

Kastamonu'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce uyarısı yapılan kar yağışı etkili oluyor. Abana ilçesinin il merkezine ulaşımını sağlayan karayolunun Arpalıkbaşı mevkisinde başlayan yoğun kar nedeniyle doğa beyaza büründü. Karayolları ekipleri, güzergahta karla mücadele çalışmaları yürüttü.

ULUDAĞ'DA HAFTA SONU YOĞUNLUĞU

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, hafta sonu nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

AA muhabirinin Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, ''oteller bölgesi''nde kar kalınlığı 64 santimetre ölçüldü.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 10 derece, en yüksek sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, yoğun sisin yanı sıra kar yağışı sürüyor.

Hafta sonunu değerlendirmek isteyen günübirlikçiler ve tatilciler, "oteller bölgesi"nde yoğunluk oluşturdu. Pistleri dolduran tatilciler, karın tadını çıkardı.

MARMARA'DA POYRAZ ETKİSİ

Poyraz, Marmara Denizi'nde ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Boğazlardan geçmek üzere Marmara'ya gelen yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ve tanker, hızı zaman zaman 30 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle Süleymanpaşa, Mürefte ve Şarköy sahillerine demirledi.

Bu arada poyraz balıkçıları da olumsuz etkiledi. Bir süredir ava çıkamayan tekneler bugün de denize açılamadı.

Meteoroloji yetkilileri, poyrazın yarına kadar etkisini sürdüreceğini belirterek, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.