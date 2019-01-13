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Meteoroloji uyardı! Metrekareye 100 kilogram yağacak

Meteoroloji uyardı! Metrekareye 100 kilogram yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde hava yarın parçalı ve çok bulutlu geçecek. Kıyı kesimlerde yağış beklenirken iç bölgelerde ise kar uyarısı yapıldı.

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Eklenme Tarihi: 13-01-2019 16:41 - Güncelleme: 13-01-2019 16:41

Yarın Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Doğu Anadolu'da yağışların kar, Antalya'da ise şiddetli yağış şeklinde olacağı tahmin ediliyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde hava yarın parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı olması bekleniyor. Yağışların Doğu Anadolu'da kar, iç kesimler ve yükseklerde karla karışık yağmur, diğer kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı öngörülüyor

ŞİDDETLİ YAĞACAK
Ayrıca yağışlar Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli (metrekarede 51-100 kilogram) ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarların Marmara, Kuzey Ege, Batı Akdeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (saatte 30-60 kilometre) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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