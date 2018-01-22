Mete Yarar'dan bomba iddia! Traşlı IŞİD'liler PKK saflarında...

Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin operasyonunu sürdürürken, eski bordo bereli olan güvenlik uzmanı Mete Yarar'dan şok bir iddia geldi. Yarar, PKK/PYD ile IŞİD arasındaki kirli ittiaka dikkat çekip, "Afrin'deki PKK saflarında traş olmuş IŞİD teröristlerinin de olabileceği" uyarısı yaptı.

PKK ile IŞİD'in Rakka'daki kirli ittifakı deşifre olmuş ve ABD de bu ittifakı kabul etmek zorunda kalmıştı. Rakka'dan konvoylarla el sallanarak çıkarılan IŞİD'lilerin nerede olduğu tartışmalarına yeni bir boyut geldi.

PKK, IŞİD İLE İŞBİRLİĞİ YAPTI: TSK’nın başarılı operasyonlarla art arda darbeler vurduğu YPG’li teröristler, Rusya’dan istedikleri desteği alamayınca IŞİD'lilerle işbirliği yapmaya başladı. Başbakan Binali Yıldırım, "Orada şu propaganda yayılmaya çalışılıyor; ‘Burada DEAŞ yok’. Şunu asla aklımızdan çıkarmayalım, DEAŞ burada. Çünkü DEAŞ’a Rakka’dan yol verdiler, buraya gelmesine izin verdiler. Şu an birlikte çarpışıyorlar" diyerek bu kirli işbirliğine dikkat çekti.

TRAŞ EDİLMİŞ IŞİDLİLER VAR: Star gazetesine konuşan Mete Yarar ise "DEAŞ’lıları tıraş edilmiş olarak PYD’lilerin arasında karşımızda görme ihtimalimiz var mı Afrin’de?" sorusuna net cevap verdi: "Var! Net sordunuz net cevaplıyorum. PYD-DEAŞ ilk defa işbirliği yapmadı. Rakka operasyonu sırasında DEAŞ PYD’lilerin arabasıyla taşındı. Deyrizor’a götürüldüler. Deyrizor DEAŞ, PYD adına Esad ve Rus güçlerine saldırdı. Bugün farklı bir şey olacağını beklemeyin. PYD içerisinde yüzlerce DEAŞ’lı olabilir."

PYD'NİN İÇİNDE HERKES VAR: PYD'nin yapısını anlatan Yarar, "PYD içinde yabancı ülke vatandaşları da var. Bir kısmı eski asker, özel birliklerde yetiştirilmiş. Bir sürü ajan var, parayla tutulmuş eğitim için getirilmiş insanlar, danışmanlar var" dedi.