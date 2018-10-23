Mesut Özil tarihe geçti İngilizler ayakta alkışladı!

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, Leicester City'yi 3-1 yenerek üst üste 7. galibiyetini aldı.

Premier Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Arsenal, Emirates Stadı'nda Leicester City'yi ağırladı. Karşılaşmanın 31. dakikasında Hector Bellerin'in kendi kalesine attığı golle 1-0 yenik duruma düşen Arsenal, 45. dakikada Mesut Özil, 63 ve 66. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang'ın golleriyle 3-1 galip gelmeyi başardı.

MESUT'TAN BİR GOL BİR ASİST

Arsenal'ın attığı son golün pasını da veren Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, mücadeleyi birer gol ve asistle tamamladı.

MESUT TARİHE GEÇTİ

Özil, 30. golünü atarak Premier Lig tarihinde en fazla gol atan Alman oyuncu oldu.

ARSENAL ZİRVEYE KOŞUYOR

Bu sonuçla ligde art arda 7. galibiyetini elde eden Arsenal, 21 puan ve averajla 4. sıraya yükseldi. Leicester City ise 12 puanla 11. sırada kaldı.

