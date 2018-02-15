Merkez'den flaş dolar tahmini yıl sonunda kaç lira olacak?

Merkez Bankası'nın Beklenti Anketinde 2018 yıl sonu dolar/TL beklentisi açıklandı. Son dakika açıklamaya göre, TCMB Şubat Ayı Beklenti Anketine göre yıl sonu dolar kuru beklentisi 4,09 TL'ye gerilerken enflasyonda yıl sonu beklentisi yüzde 9.52 olarak açıklandı.

İŞTE YIL SONU TAHMİNİ: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Şubat Ayı Beklenti Anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 9.52 oldu.

ENFLASYON BEKLENTİSİ GERİLEDİ: Anket sonuçlarına göre 12 aylık enflasyon beklentisi yüzde 9.30'dan yüzde 9.26'ya gerilerken, 24 aylık enflasyon beklentisi yüzde 8.25 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu anketin sonuçlarına göre Dolar/TL kurunda yıl sonu tahmini 4.0970 oldu.

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