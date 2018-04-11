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Merkel'den son dakika Suriye açıklaması!

Merkel'den son dakika Suriye açıklaması!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD ve Fransa’nın Suriye’ye yönelik olası bir operasyonuna Almanya’nın desteği konusunda spekülasyon yapmak istemediğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 11-04-2018 15:05 - Güncelleme: 11-04-2018 15:05

Angela Merkel, Meseberg Sarayı'nda düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile basın toplantısı düzenledi.

Bir gazetecinin, ABD ve Fransa'nın Esad rejimine yönelik saldırı hazırlığı içinde olduğunu söylemesi ve böyle bir durumda Almanya'nın destek olup olmayacağı şeklinde bir soru yöneltmesi üzerine Merkel, tüm bulguların Suriye'de kimyasal silah kullanıldığını gösterdiğini kaydetti.

DESTEK SORUSUNA CEVAP VERMEDİ: Merkel, "Bir BM mekanizması kurularak olayın yerinde araştırılması konusunda ABD'nin yaptığı öneri ile ilgili dün BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) bir anlaşma sağlanamamasını büyük üzüntüyle karşıladık. Diğer konular hakkında şu an spekülasyon yapmak istemiyorum'' dedi.

Kimyasal silah saldırısından Esad rejimini ve Rusya'yı sorumlu tutup tutmadığı sorusu üzerine Merkel, saldırıdan Suriye yönetiminin sorumlu olduğu yönünde güçlü bulgular olduğunu vurgulayarak, gelişmelere göre yeni değerlendirmeler yapacaklarını söyledi.

"EN ŞİDDETLİ ŞEKİLDE KINANMALIDIR"

Merkel, "Her halükarda bu tür silahların kullanılmış olması en şiddetli şekilde kınanmalıdır." dedi.

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