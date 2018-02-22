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Meral Akşener'e sürpriz danışman

Meral Akşener'e sürpriz danışman

Eski Başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan’ın yeğeni Sabri Erbakan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in danışmanı olarak atandı..

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Eklenme Tarihi: 21-02-2018 18:26 - Güncelleme: 22-02-2018 00:12

Necmettin Erbakan’ın, Ege Üniversitesi Göz Polikliniği’nin kurucusu olan ağabeyi merhum Prof. Dr. Selahattin Erbakan’ın oğlu olan Sabri Erbakan, Refahyol hükümeti döneminde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müşteşar Yardımcılığı görevinde bulunmuştu.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde de bulunan Sabri Erbakan İYİ Parti’de Hazine, Dış Ticaret ve Bayındırlık konularında Akşener’in Danışmanı olarak görev yapacak..

Sabri Erbakan, 2007'de AK Parti İzmir Milletvekili Aday Adayı olmuş daha sonra 2010'da Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Hareketine katılmıştı.

CHP'DEN ADAY OLMUŞTU

Sabri Erbakan Kasım 2013’te CHP ’den Fatih Belediye başkanlığı adayı olmuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR21 YORUM

  • İyi 22 Şubat 2018 01:01 iyi parti iyi başlayamadı. açıkcası amaç siyaset yapmak yada meclise girmek olmadığını düşünüyorum, sanırım sadece oy bölme amacı ile strateji güdülüyor. Gene bir seçimde silinecek bir parti göreceğiz sanırım .

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KİMDİR ?
Meral Akşener
MERAL AKŞENER KİMDİR?

İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğ

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