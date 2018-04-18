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Meral Akşener göz yaşlarını tutamadı

Meral Akşener göz yaşlarını tutamadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, vefat eden ağabeyi Nihat Gürer'in anma töreninde gözyaşlarını tutamadı. Akşener, ilk politika yıllarını anlattı, ağabeyi ve arkadaşlarının desteğiyle bugünlere geldiğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 18-04-2018 22:58 - Güncelleme: 18-04-2018 22:58

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçen yıl vefat eden ağabeyi Nihat Gürer için yapılan anma töreninde ağabeyi ile ilgili anıları paylaşırken gözyaşlarını tutamadı.

Kocaeli Aydınlar Ocağı’nca Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ’Bir gönül ve dava adamı Nihat Gürer’ adlı anma programına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti yöneticileri, il ve ilçe başkanları ile vatandaşlar katıldı. 

Ağabeyinin hayatında çok özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Akşener, ağabeyinin yokluğunun kendisi için çok büyük boşluk olduğunu söyledi.

Ağabeyi ile ilgili anıları paylaşan Akşener, "Eşimle yeni nişanlıydık. Ağabeyimin salı vardı. Beni eşimi ve yengemi sandalla gezmeye götürdü. Bir dalga geldi ’ölür müyüz?’ dedik. Ben orada ’Ağabeyimin olmadığı dünyayı yakarım’ demişim. Kocam hala söyler. Allah mekanını cennet etsin. Siz onu hiç yalnız bırakmadınız. Çok kabadayı politika yaptım, çok güvenli politika yaptım. ’Bunun arkasında ne var?’ diye sorduklarında ağabeyimin arkadaşları vardı. Her birinizi ağabey, kardeş, büyüğüm olarak gördüm. Ben de oğlumu, onun oğlunu ömrüm yettiğince ağabeyimin benim üzerime koyduğu güzellikleri onlara vereceğim. Cenazeler önemlidir, ben cenazelere gitmeye özen gösteririm. Ağabeyim de kalabalık cenazeleri severdi. Sizler de ağabeyimin cenazesinde bulundunuz. Yalnız olmadığımızı hissettim. Herkes adına teşekkür ediyorum. Allah bütün ölmüşlerin mekanını cennet etsin" diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 18 Nisan 2018 23:42 Bir kadın siyasetçi için kabadayı olmak değil, asil kültürlü bilgili dürüst ve vatansever olmak önemlidir.

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Meral Akşener
MERAL AKŞENER KİMDİR?

İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğ

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