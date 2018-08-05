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Melih Gökçek'ten dikkat çeken CHP açıklaması

Melih Gökçek'ten dikkat çeken CHP açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Biliyorum samimi CHP'liler CHP'den ümidini kesti. Laf aramızda İnce diskalifiye olunca ben de ümidi kestim" ifadelerini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 05-08-2018 01:00 - Güncelleme: 05-08-2018 01:00

CHP'li muhaliflerin kurultay ümidinin bitmesinden sonra Melih Gökçek, Twitterhesabından Muharrem İnce için, "Laf aramızda İnce diskalifiye olunca ben de ümidi kestim." dedi.

İşte Melih Gökçek'in sosyal medya paylaşımı:

Biliyorum samimi CHP'liler CHP'den ümidini kesti. Laf aramızda İnce diskalifiye olunca ben de ümidi kestim. Ne yapmalı dersiniz?' ifadelerini kullandı.

"11'İNCİ SEFER BİLİNÇLİ KAYBEDELİM AMA KK'DAN KURTULALIM"

Gökçek, CHP seçmeninin yerel seçimlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan gitmesi için sandığa gitmeyeceğini iddia ederek şu paylaşımı yaptı:

CHP seçmeni Kılıçdaroğlu'ndan kurtulmak için yerel seçimlerde sandığa gitmeyip protesto edecekmiş...

CHP'de genel kanaat şu... 10 seçimdir kaybediyoruz. 11. sefer de bilinçli kaybedelim ama KK'dan kurtulalım... Fena fikir değil...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 05 Ağustos 2018 01:23 sen once kendine bak diskalifiyeyi

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Melih Gökçek
MELİH GÖKÇEK KİMDİR?

Melih GÖKÇEK 20 Ekim 1948 Yılında Ankara Keçiören'de doğdu. Ancak Melih Gökçek aslen Ankaralı değil. Melih Gökçek aslen anne tarafından Kosova, Prizrenli. Baba tarafından ise Urfa'nın Halfeti kazasından

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