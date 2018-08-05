Melih Gökçek'ten dikkat çeken CHP açıklaması

CHP'li muhaliflerin kurultay ümidinin bitmesinden sonra Melih Gökçek, Twitterhesabından Muharrem İnce için, "Laf aramızda İnce diskalifiye olunca ben de ümidi kestim." dedi.

İşte Melih Gökçek'in sosyal medya paylaşımı:

Biliyorum samimi CHP'liler CHP'den ümidini kesti. Laf aramızda İnce diskalifiye olunca ben de ümidi kestim. Ne yapmalı dersiniz?' ifadelerini kullandı.

"11'İNCİ SEFER BİLİNÇLİ KAYBEDELİM AMA KK'DAN KURTULALIM"

Gökçek, CHP seçmeninin yerel seçimlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan gitmesi için sandığa gitmeyeceğini iddia ederek şu paylaşımı yaptı:

CHP seçmeni Kılıçdaroğlu'ndan kurtulmak için yerel seçimlerde sandığa gitmeyip protesto edecekmiş...

CHP'de genel kanaat şu... 10 seçimdir kaybediyoruz. 11. sefer de bilinçli kaybedelim ama KK'dan kurtulalım... Fena fikir değil...