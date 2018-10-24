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Melih Gökçek'e yakın kaynaklardan MHP açıklaması

Melih Gökçek'e yakın kaynaklardan MHP açıklaması

MHP, Ankara Büyükşehir'e Melih Gökçek'i aday göstermek için harekete geçti. Gökçek'e yakın kaynaklar ise, "Başkanın haberi yok. Gönüllerinden geçeni söylemişler. Bir görüşme talebi gelirse Sayın Gökçek bunu geri çevirmez" açıklamasında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 24-10-2018 15:37 - Güncelleme: 24-10-2018 15:37

MHP'nin Mart 2019'daki yerel seçimlerde Melih Gökçek'i Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday göstereceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. MHP'li kaynaklar, "Melih Gökçek'i Ankara için aday olarak düşünüyoruz" dedi.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkayı'nın haberine göre, adı 31 Mart 2019'da düzenlenmesi planlanan yerel seçimlerde MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gündeme gelen Melih Gökçek'e henüz resmi bir adaylık teklifi söz konusu değil.

TAVRI NE OLUR ŞİMDİDEN SÖYLEMEK MÜMKÜN DEĞİL
Uzun yıllar AK Parti-MHP işbirliğini savunan Gökçek'in seçim sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edip tebrik ettiğini hatırlatan kaynaklar, "Başkanın (Gökçek) MHP'nin aday gösterme hazırlığından haberi yok. Gönüllerinden geçeni söylemişler. Bir görüşme talebi gelirse Sayın Gökçek bunu geri çevirmez. Ama adaylık teklifi durumunda tavrı ne olur bunu şimdiden söylemek mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu. 

Kulislere göre MHP'nin Ankara'da Gökçek'i aday göstermesi durumunda partinin oyları artsa da belediye başkanlığı seçimini alma ihtimali çok mümkün görünmüyor.

Gökçek'in MHP adaylığının CHP'ye kazandıracağı yorumları yapılırken, bu tablonun AK Parti ile MHP'nin Ankara'da yeniden işbirliği için zorlanmasına yol açabileceği konuşuluyor. Eğer yeni bir işbirliği söz konusu olursa burada da Gökçek'e bir kez daha adaylık yolu açılmasının sürpriz olmayabileceği ifade ediliyor.

CHP'den "MHP, Melih Gökçek'i aday gösterecek" iddiasına ilişkin ilk yorum...

Melih Gökçek sustu sosyal medya capslerle konuşturdu! İşte o capsler...Melih Gökçek sustu sosyal medya capslerle konuşturdu! İşte o capsler...Melih Gökçek sustu sosyal medya capslerle konuşturdu! İşte o capsler...Melih Gökçek sustu sosyal medya capslerle konuşturdu! İşte o capsler...HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Ekrem 24 Ekim 2018 15:54 Kazanacağını bilsin TKP den bile aday olur İ.Melih. Ama kazanamayacağını bildiği için bu haberi ranta çevirmekten de geri kalmaz.

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KİMDİR ?
Melih Gökçek
MELİH GÖKÇEK KİMDİR?

Melih GÖKÇEK 20 Ekim 1948 Yılında Ankara Keçiören'de doğdu. Ancak Melih Gökçek aslen Ankaralı değil. Melih Gökçek aslen anne tarafından Kosova, Prizrenli. Baba tarafından ise Urfa'nın Halfeti kazasından

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