Meleklerin Aşkı 7'nci bölüm fragmanı yayınlandı. 6. son bölümde neler oldu ?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi yayınlanan 6. son bölümünün ardından 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde dizide neler olacağı dizinin takipçileri tarafından oldukça merak ediliyor. Son bölümde bildiğiniz üzere Necmettin anadilini kaybediyor. Aile de Necmetin'i iyileştirmenin yollarını arıyor. Diğer tarafta da Melike'nin kıskançlık krizleri aileyi ciddi bir çıkmazın içerisine sokuyor. Tabi bu arada Necmettin de boş durmuyor. Bu soruna çözüm bulmaya çalışıyor ancak çözüm yerine kendisini daha büyük bir sorunun içerisinde buluyor.

MEVZU VAR HERKES SİPER ALSIN: Tüm bu olaylar Çekilmezler'in evi tam bir savaş alanına dönmüştür. Çünkü evde artık yeni bir savaş cephesi açılmıştır. Yağmur, bir yandan onların savaşından sağ kurtulmaya çalışırken bir yandan da Deniz'le uğraşmaktadır. Deniz'in varlığı hem Melek'in Yağmur'dan uzaklaşmasına sebep olmakta, hem de Yağmur'un aşkını ilan etmesine engel olmaktadır. Sercan hem Mehtap'la yakınlaşmak, hem de Yağmur'la Melek'i yakınlaştırmak için onları kendi yazlığına davet eder. Ama Deniz, orada da onları rahat bırakmaz. Yağmur yine aşkını itiraf edememiş, yine Melek'e uzaktan bakmakla yetinmiştir. İmdadına tabii ki Rukiye yetişir. Melek ve Yağmur'la birlikte bir kamp tatili ayarlar. Ama Rukiye, kendi planını yaparken Melek ve Yağmur da boş durmamış, ona bir sürpriz hazırlamıştır. Bu sürpriz, Rukiye'yi çileden çıkarır. Çünkü kamp tatilinin davetsiz misafiri Ekrem'den başkası değildir.

İŞTE MELEKLERİN AŞKI 7.BÖLÜM FRAGMANI