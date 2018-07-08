Mehmetçik Münbiç'te 11'inci devriye görevini de tamamladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasındaki hatta 11'inci koordineli, bağımsız devriye faaliyeti yapıldığı belirtildi.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasındaki hatta 11'inci koordineli, bağımsız devriye faaliyeti yapıldı.
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