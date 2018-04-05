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Mehmet Şimşek'ten flaş açıklama! İstifa etti mi?..

Mehmet Şimşek'ten flaş açıklama! İstifa etti mi?..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isim vermeden eleştirmesi üzerine istifa ettiği ancak Başbakan Binali Yıldırım tarafından reddedildiği iddia edilen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten son dakika açıklaması geldi... İstifa etti mi?...

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Eklenme Tarihi: 05-04-2018 15:51 - Güncelleme: 05-04-2018 15:51

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek hakkındaki istifa iddialarına ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. İstifa veya görevi bırakma sözcüklerini kullanmayan Şimşek, "Son nefesimize kadar Türkiyemiz için taş taş üstüne koyanlardan, millete hizmet yolunda yarışanlardan olmak için çaba harcamaya devam" dedi.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Şimşek'in saat 15:26'da attığı mesaj şöyle: "Yatırımcılarla bir dizi görüşme yapmak üzere az önce İstanbul'a vardım. Son nefesimize kadar güzel Türkiyemiz için taş üstüne taş koyanlardan, millete hizmet yolunda yarışanlardan olmak için çaba harcamaya devam…"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna açık olarak yaptığı ilk değerlendirmelerin ardından Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in istifasını Başbakan Binali Yıldırım'a ilettiği iddiaları Ankara kulislerinde konuşulmuştu. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise bugün Mehmet Şimşek'in istifa ettiği yönündeki iddiaların sorulması üzerine "Bu şu anda bir iddia. Bize gelen bir şey yok bununla ilgili" diye konuşmuştu. 
 

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  • CEVAP VER 05 Nisan 2018 16:23 TMMOB; PEKİ SİZ GERÇEKTEN HALKIN YANINDAMISINIZ? HALKIN HANGİ YARASINA MERHEM OLDUNUZ? İDEOLOJİK KODLARINIZ HALKIN BÜYÜK KESİMİYLE ÖRTÜŞÜYORMU? GEMÇİŞ İKTİDARLAR ÜLKENİN GELİRİNİ IMF YE FAİZ ÖDEMESİ ALTINDA SATARKEN YILLARCA VE HALEN BANKACI FAİZ BARONLARI MERKEZ BAŞTA NEDEN HAYKIRMADINIZ? ÜLKENİN KAYNAKLARI PETROL VE ENERJİ DEVLERİNE GİDERKEN NGS DÜŞMANLIĞI NEDEN MERSİN HALKININ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİMİ DERDİNİZ YOKSA ÜLKENİN AYAĞINA TAŞ KOYMAKMI? TUSAŞ TAİ TEİ ASELSAN DA SİZİN KATKINIZ NE ÖLDÜRÜLEN MÜH.ARKADAŞLARINIZA NEDEN SAHİP ÇIKMADINIZ SİZİN GİBİ İNANMADIĞI DEVLETİN ADINA ÇALIŞTIĞI İÇİNMİ?

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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