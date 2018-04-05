Mehmet Şimşek'ten flaş açıklama! İstifa etti mi?..

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BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek hakkındaki istifa iddialarına ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. İstifa veya görevi bırakma sözcüklerini kullanmayan Şimşek, "Son nefesimize kadar Türkiyemiz için taş taş üstüne koyanlardan, millete hizmet yolunda yarışanlardan olmak için çaba harcamaya devam" dedi.
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Şimşek'in saat 15:26'da attığı mesaj şöyle: "Yatırımcılarla bir dizi görüşme yapmak üzere az önce İstanbul'a vardım. Son nefesimize kadar güzel Türkiyemiz için taş üstüne taş koyanlardan, millete hizmet yolunda yarışanlardan olmak için çaba harcamaya devam…"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna açık olarak yaptığı ilk değerlendirmelerin ardından Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in istifasını Başbakan Binali Yıldırım'a ilettiği iddiaları Ankara kulislerinde konuşulmuştu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise bugün Mehmet Şimşek'in istifa ettiği yönündeki iddiaların sorulması üzerine "Bu şu anda bir iddia. Bize gelen bir şey yok bununla ilgili" diye konuşmuştu.
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
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