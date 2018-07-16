Mehmet Görmez kimdir aslen nereli? Fethullah Gülen itirafı ne?

Mehmet Görmez aslen Gaizantep Nizipli. Prof. Dr. Mehmet Görmez, Hatice Kübra Görmez ile evli ve üç çocuk babası. Mehmet Görmez'in çocuklarının isimleri Hümeyra Temren, Müberra Görmez Emin ve Muhammed Görmez. Mehmet Görmez bir dönem eşi Hatice Kübra Görmez'in de hocalığını yapmış.

Mehmet Görmez FETÖ iddiası ne? : Mehmet Görmez'i kamuoyunun yeniden gündemine taşıyan Fethullah Gülen ile görüştüğü itirafı oldu. Görmez, 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ ve hükümete arabuluculuk yaptığı iddialarını kabul ederek, olayın güvenlik boyutunu bilmeden ülkenin huzuru için yaptığını ifade etti.

Mehmet Görmez'in eğitimi : 1959 doğumlu olan Mehmet Görmez ilköğrenimini Nizip'te, ortaöğrenimini ise Gaziantep İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı.1983 yılında girdiği Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni 1987 yılında bitiren Mehmet Görmez aynı yıl Temel İslâm Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalında yüksek lisansa başladı. Görmez 1988'de Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'nın tahsis ettiği bursla bir yıl süreyle Kahire Üniversitesi'nde inceleme ve araştırmalarda bulundu.

Mehmet Görmez'in doktorası : 1990'da başladığı doktorasını 1995'te Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu adlı teziyle tamamlayan Mehmet Görmez, 1995-1997 yılları arasında Kazakistan'daki Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin ilahiyat fakültesinde görev yaptı. Mehmet Görmez, 1998'de yardımcı doçent, 1999'da ise doçent oldu. 2001-2003 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde dersler veren Mehmet Görmez Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi iken 13 Ağustos 2003'te Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

2006 yılında profesör unvanı alan Mehmet Görmez, 11 Kasım 2010'da Ali Bardakoğlu'nun kendi isteğiyle görevinden ayrılmasından sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'na atandı. 31 Temmuz 2017 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığından emekliye ayrılan Mehmet Görmez iyi derecede Arapça ve İngilizce biliyor.

Mehmet Görmez'in eşi ve çocuklarına bakın!

Mehmet Görmez'den FETÖ açıklaması: Evet görüştüm