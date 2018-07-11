Meclis Başkanlığına İYİ Parti'den aday çıktı

İYİ Parti'li Hayrettin Nuhoğlu, başvuru dilekçesini Geçici TBMM Başkanı Durmuş Yılmaz'a sundu.
Nuhoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu ve bazı milletvekilleriyle birlikte Meclis Başkanlığı makamına geldi.
Hayrettin Nuhoğlu, Meclis Başkanlığı adaylığına ilişkin başvuru dilekçesini, Geçici TBMM Başkanı Durmuş Yılmaz'a sundu.
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