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MEBBİS öğretmen giriş sayfası AÖL görevli öğretmen isim listesi

MEBBİS öğretmen giriş sayfası AÖL görevli öğretmen isim listesi

AÖL sınavlarında sınav görevlisi olmak için başvuran öğretmenlerin görevlilik sonucu MEB-MEBBİS sayfasında erişime açıldı. Öğretmenler MEBBİS öğretmen girişi sayfasına girerek AÖL sınav görevlilik onayını verebilecekler. Peki AÖL sınav görevlisi öğretmenler ne kadar alacak? Gözetmen 125 TL, yedek gözetmen 109 TL ve yardımcı engelli gözetmen 172 Türk Lirası alacak.

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Eklenme Tarihi: 23-03-2018 09:55 - Güncelleme: 23-03-2018 09:30

MEBBİS öğretmen giriş sayfası AÖL sınavı görevli öğretmen listesini görmek için erişime açıldı. 31 Mart-1 Nisan arasında yapılacak olan AÖL sınavlarında gözetmen, bina sorumlusu, salon başkanı, bina yönetici, yedek gözetmen ve engelli gözetmek ne kadar sınav ücret alacak?

MEBBİS öğretmen giriş sayfasında AÖL sınavında görev yapacak öğretmenler görevlilik onay işlemlerini online olarak yapabilecek.Açık Öğretim Lisesi sınavları 31 Mart 1 Nisan arasında 2 oturum şeklinde yapılacak. 2 gün boyunca sınavlarda görevli öğretmen olmak için başvuru yapan öğretmenler görevlilik sonucunu MEBBİS sayfasında görecek.

MEBBİS GİRİŞ SAYFASI

SINAV NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK: Açık lise sınavları 31 Mart ve 1 Nisan tarihinde gerçekleşecek ilk oturum saat 9:30’da gerçekleşirken ikinci oturumlar saat 14:00’te yapılacak.

NE KADAR ÜCRET ALINACAK: Bina Sınav Sorumlusu, 235 TL, bina yöneticisi, 156 TL, bina yönetici yardımcısı 140 Türk Lirası, salon başkanı 140 Türk Lirası, gözetmen 125 TL, yedek gözetmen 109 TL ve yardımcı engelli gözetmen 172 Türk Lirası alacak.

MEBBİS ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPACAĞIM: Öğretmenler şifrelerini unutma durumunda; ‘kullanıcı adı, cep telefonu, T.C. Kimlik Numarası, Doğum tarihi ve bir yakının kimlik numarasının yazarak yeni şifre talebinde bulunabiliyor. Şifret hatırlatma sayfasına gitmek için TIKLAYIN

SINAV GÖREVİ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR: MTAÖO için de Bilgisayar Kullanımı ve Bilgisayar Destekli 2 Boyutlu Çizim AUTOCAD sınavları için başvurular 23 Mart 2018 tarihi 23.59'a kadar devam edecek. İkinci onay ise 25 Mart 2018 23.59'a kadar devam edecektir. Bilgisayar kullanımı sınavı 1 Nisan saat 10.00'da yapılacak. Bilgisayar Destekli 2 Boyutlu Çizim AUTOCAD sınavı ise 15.00'da yapılacak.

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