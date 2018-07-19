Maymun suratlı!

Halkın doğrudan seçtiği Cumhurbaşkanı'na, "Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zat" diyor "solucan" tipli...



Yetmiyor...



"Diktatör bozuntusu" diyor.



O da yetmiyor, Avrupa ülkelerine, "Ülkemize müdahale edin de bizi şu diktatörden kurtarın" diye yalvarıyor "kurbağa" suratlı...



Eline her mikrofon alışında Cumhurbaşkanı'nın kişilik haklarına saldırıyor, "Hırsız" diyor, "Man Adalarına para kaçırdın" diyerek iftira atıyor "maymun" kılıklı...



Bütün terör örgütleriyle dirsek teması var. Daha önce anasını takip eden "ördek" yavrusu gibi kuyruğunu sallaya sallaya Fetö'nün peşinden gidiyordu. Bu kez de PKK'nın şehirdeki yapılanması olan HDP'yi Meclis'e soktu "Öküz"



Züccaciye dükkanına giren "fil" gibi...



Seks kasetiyle başa geldiği CHP'yi tarumar etti. Yürüyüşüyle bir "zürafa"yı andırdığının farkında değil, bir de kendini lider sanıyor.



Kimden mi bahsediyorum.



Tabi ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan...



Hayır, hayır kendisine hakaret ettiğim falan yok. Nereden çıkardınız bunu?



Aksine mizah yapıyorum!



Bizzat kendisi değil miydi "Tayyipler Alemi" pankartındaki hayvan benzetmelerine "Mizah" diyen...



Ben de mizah yapıyorum işte!



Kendisi değil miydi bu karikatürü twitter sayfasında paylaşıp, "Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin! Hapse atarak eleştirinin ve mizahın önüne geçemezsin" diyen...



Eleştiriye ve mizaha tahammül edebiliyor mu göreceğiz. Beni mahkemeye vererek, hakkımda suç duyurusunda bulunarak mizahın ve eleştirinin önüne geçmeye çalışacak mı göreceğiz!