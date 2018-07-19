Maymun suratlı!

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Süleyman ÖZIŞIKsuleyman@internethaber.com @slymnoz rss
Halkın doğrudan seçtiği Cumhurbaşkanı'na, "Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zat" diyor "solucan" tipli...
Yetmiyor...
"Diktatör bozuntusu" diyor.
O da yetmiyor, Avrupa ülkelerine, "Ülkemize müdahale edin de bizi şu diktatörden kurtarın" diye yalvarıyor "kurbağa" suratlı...
Eline her mikrofon alışında Cumhurbaşkanı'nın kişilik haklarına saldırıyor, "Hırsız" diyor, "Man Adalarına para kaçırdın" diyerek iftira atıyor "maymun" kılıklı...
Bütün terör örgütleriyle dirsek teması var. Daha önce anasını takip eden "ördek" yavrusu gibi kuyruğunu sallaya sallaya Fetö'nün peşinden gidiyordu. Bu kez de PKK'nın şehirdeki yapılanması olan HDP'yi Meclis'e soktu "Öküz"
Züccaciye dükkanına giren "fil" gibi...
Seks kasetiyle başa geldiği CHP'yi tarumar etti. Yürüyüşüyle bir "zürafa"yı andırdığının farkında değil, bir de kendini lider sanıyor.
Kimden mi bahsediyorum.
Tabi ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan...
Hayır, hayır kendisine hakaret ettiğim falan yok. Nereden çıkardınız bunu?
Aksine mizah yapıyorum!
Bizzat kendisi değil miydi "Tayyipler Alemi" pankartındaki hayvan benzetmelerine "Mizah" diyen...
Ben de mizah yapıyorum işte!
Kendisi değil miydi bu karikatürü twitter sayfasında paylaşıp, "Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin! Hapse atarak eleştirinin ve mizahın önüne geçemezsin" diyen...
Eleştiriye ve mizaha tahammül edebiliyor mu göreceğiz. Beni mahkemeye vererek, hakkımda suç duyurusunda bulunarak mizahın ve eleştirinin önüne geçmeye çalışacak mı göreceğiz!
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Kafanız basmıyor mu? Ne yüzde 31 oy alan Muharrem İnce başarılı ne de yüzde 22 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu başarısız, buna kafanız basmıyor mu?
Bana müsaade... 15 Temmuz'un yıldönümü gelmeden işten, güçten, sosyal medyadan, kısaca her şeyden biraz uzaklaşmak istiyorum.
Şu Süleymancılar meselesi... Süleymancılar olarak adlandırılan bir grup dini, Kur-an'ı, Allah'ı anlatmayı bir kenara bırakmış, birer siyasetçi gibi oy avcılığına çıkmış.
Uçan mühür!.. Bizim okulda da o mürekkebi taşırken bir damlası yere döküldü, okul uçtu. Şimdi okulu bulmaya çalışıyoruz
Darbeler ülkesinden seçimler ülkesine… “Her 10 yılda 1 Darbe” oyununu bozmuş olabiliriz ama “Her Yıl 1 Seçim” anlayışına teslim-i silah edebiliriz.Mustafa Sabri Beşer msbeser@gmail.com
Maymun suratlı! Kimden mi bahsediyorum. Tabi ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Hayır, hayır kendisine hakaret ettiğim falan yok. Nereden çıkardınız bunu?Süleyman ÖZIŞIK suleyman@internethaber.com
Sağduyulu ve dengeli olmalıyız Duygusal alanlarda baskı ve manipülatif durumların oluşması mümkün, bunu dengelemeliyiz.Demet BALTACI demet@internethaber.com
Pencereleri açın Arada fikirlerimize, karşıt görüşten iki pencere açıp, cereyan yaptırmalıyız çok güvendiğimiz beynimize..Kevser Zeynep Tutuş kevserzeyneptutus@gmail.com
Bu CHP ile ha Kemal Bey, ha Muharrem Bey! Haluk Pekşen çarpıcı mesajlar veriyor. ”CHP yıkılıp yeniden yapılanmalıdır. Aksi halde Kemal Bey gitse ne olur, Muharrem Bey gelse ne olur?Osman DİYADİN o.diyadin@hotmail.com
Bazı vergi daireleri, serbest meslek erbaplarından “haraç” mı istiyor? Bu durum merhum üstat Şükrü KIZILOT'un tabiriyle “kümesteki kazları yolma” yolunda ilerlemesin…Özkan Taştan iletisim@ozkantastan.com
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