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Mart ayının zam şampiyonu belli oldu

Mart ayının zam şampiyonu belli oldu

İTO verilerine göre, İstanbul'da Mart ayında zam şampiyonu yüzde 52.86 fiyat artışıyla karnabahar oldu.

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Eklenme Tarihi: 02-04-2018 14:54 - Güncelleme: 02-04-2018 14:54

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Mart ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. 

ZAM ŞAMPİYONU KARNABAHAR
Mart ayında gıda harcamaları grubunda yer alan karnabahar, yüzde 52.86 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 18.41 ile sivri biber, yüzde 17.27 ile mandalina, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 11.19 ile maç giriş bilet ücreti ve yüzde 10.28 ile ev eşyası harcamaları grubundan elektrik süpürgesi oldu.

FİYATI EN ÇOK DÜŞEN BAKLA OLDU
2018 Mart ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan bakla, yüzde 22.77 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 20,76 ile ütü, gıda harcamaları grubundan yüzde 18.36 ile salatalık, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 12,92 ile yatak, ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yüzde 10,38 ile şehirlerarası otobüs bileti ücreti ve gıda harcamaları grubunda yüzde 8.43 azalan domates oldu.  

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