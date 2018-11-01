Mardin ve Gaziantep'te büyük operasyon son anda yakalandılar

Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı TEM ve KOM Şube Müdürlükleri ekiplerince yapılan operasyon sonucu, Şahinbey ilçesi Ünaldı Mahallesi'nde H.M. isimli şahıs yakalandı.

Şahsın PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi olduğu, Suriye'nin Telabyad bölgesinde bulunan PYD/YPG kamplarında canlı bomba eğitimi aldığı ortaya çıktı. Şahsın saldırı yapmak amacıyla yasa dışı yollardan Turkiye'ye girdiği tahmin ediliyor. Terörist H.M.'nin sorgusunun tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

MARDİN'DE BOMBA YÜKLÜ ARAÇ: Mardin'de polis ekipleri tarafından bomba yüklü bir araç ile birlikte 3 terörist sağ olarak yakalandı. Ele geçirilen araç ve teröristlerle ilgili geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.

MARDİN VALİSİNDEN AÇIKLAMA: Mardin Valisi Mustafa Yaman açıklamasında “Dün akşam çok önemli bir faaliyet gerçekleştirdi Mardin Emniyet Müdürlüğümüz…Dün akşam 250 kiloya yakın bir patlayıcı ele geçirildi. Bu patlayıcı ve düzenekler metropol illerde 32 eylem yapılabilecek hale getirilmişti” ifadelerini kullandı.