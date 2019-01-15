Mansur Yavaş'ın ilk işi ne olacak? tanıtım toplantısında açıkladı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Ankara Aday Tanıtım toplantısında konuştu.

Mansur Yavaş, göreve gelir gelmez yapacağı ilk işi açıklarken CHP Lideri Kılıçdaroğlu, tank-palet fabrikasına dair sorular yöneltti. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıdan satırbaşları şöyle:

"100. yılında inşallah 2023'te Sayın Mansur Yavaş Ankara'yı yönetecektir. Ankara'da bir beton ormanıyla karşı karşıyayız. Ama bunu değiştireceğiz. Bunu kimle değiştireceğiz. Bir kişinin gücü ve iradesiyle değiştireceğiz. O kişi ve arkadaşları Ankara'yı çağdaş hale getirecek.

HER KURUŞUN HESABI VERİLECEK

Ankara'nın kaderini değiştireceğiz. Hiçkimsenin işine son verilmeyecek. Çalışanların güvencesi Mansur Yavaş olacak. Harcanan paranın hesabını vermek bizim görevimiz. Mansur Yavaş da harcadığı her kurşun hesabını Ankaralılara ve millete verecek. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz.

TRUMP'A TEPKİ

Türkiye'yi ekonomik olarak mahvederiz diyor. Bekledim ki en sert tepki iktidar kanadından gelsin. Ama gelmedi. Bir sokak kabadayısının diliyle Türkiye'yi kimse tehdit edemez. Kimse şunu unutmasın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti egemen güçlerin lutfuyla kurulan bir devlet değildir. Sabaha kadar bekliyor, sabah olsa da Trump'ı arasam diye. Geldiğimiz noktayı görebiliyor musunuz?

ASKERİ FABRİKA

Milletin parası ile yapılan ne varsa satıldı.Şimdi sıra askeri fabrikalara geldi. Sakarya'daki tank palet fabrikaları peşkeş çekiliyor. En verimli 3. fabrika. Dünya sarılamasında 5. sırada. Değeri 20 milyar dolar. Bunu özelleştiriyorsunuz.

Resmi Gazete'de karar yayınlandı. Gelen tepkiler üzerine Erdoğan, özelleştirme olmadığını BMC'ye devrediyoruz dedi. BMC kimlerin? Hiçbir devlet kendi askeri fabrikalarını yabancılar peşkeş çektirmez. Fabrikanın özelleştirme işlemeri için değer tespit komisyonu oluşturulmuştur.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SORULAR

Komisyon tespit yapmışsa bu değer ne kadardır? Fabrikanın özelleştirme işlemleri sonrası ihale komisyonu kuruldu mu? İhale yapılmış mıdır? Ne zaman ve hangi usulle yapıldı? İhaleye kaç firma teklif verdi ve ne kadar verildi? İhaleyi alan şirkete üretim ve satış garantisi verilmiş midir? Fabrikadaki askeri personel özelleştirme sonrası ne olacak? Askeri personel Katar emrinde mi çalışacaklar? Tank palet yapacak olan yüzde 49.9'u Katarlı'lara kaça satıldı? Size verilen uçakla bu ihalenin bir alakası var mıdır? Bu özelleştirmede bir ihale yapılmadıysa sebebi nedir?

ANKARA HUZURUN BAŞKENTİ OLSUN

CHP Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mansur Yavaş ise şöyle konuştu:

"Gerginlikten çekişmeden kavgadan yorulmuş olduğuna inandığımız Ankara'ya söz veriyoruz bizler kavgaya değil hizmete geliyoruz kardeşliğe huzurlu sağlıklı bir kent haline getirmeye çalışıyoruz.

1 Nisan sabahına uyandığımızda Ankara huzurunda başkenti olsun istiyoruz. Kendiniz asla zafer kazanmış olarak görmeyeceğiz. Ne kazanması savaş mı var.

KİMSE İŞTEN ÇIKARILMAYACAK

Belediye çalışanların ekmekleri ile oynanmayacak ekmekle oynamak bize yakışmaz. Geçen seçimde bana oy veren bin kadar işçi Ramazan'a bir gün kala işten çıkarıldı. Bu Mansur Yavaş sözüdür kimse işten çıkarılmayacak.

Çarpık kentleşmeye dair imar uygulamarına asla izin verilmeyecek. Doğal park ve yaşam alanları ile kente nefes aldıracağız biz Ankaramızı betona değil yeşile boğacağız.

AVRUPA'DAN FİDANA SON

Çevre ilçelerde ve köyler ortaya çıkan sorunları çözeceğiz. Tarımı destekleyeceğiz. Yurtdışından fidan ve ağaç getirme uygulamasına derhal son vereceğiz.

Belediyenin kullanacağı bitkiler Ankara'nın çevresindeki üreticinden alcağız. Bizler Avrupa'nın köylüsünü değil Ankaralı'yı zengin edeceğiz.

BÖYLE MARKA MI OLUR?

Rakiplerimin projeleri ile ilgilenmiyoruz. Ankara'nın doğru düzgün bie stadı yok. Ankarayı marka kent yapacağım dediğim zaten zaten marka diyorlar. Böyle marka mı olur 25 yıldır milli maç yapılmıyor.

İLK İŞİ NE OLACAK?

Göreve başladığımızda ilk işimiz belediyenin makam araçalarını azaltmak ve çakar ışıklarını çözmek olacak. Bizler Ankara halkı ile bütünleşeceğiz. Özel işimize belediyenin araçları ile gitmeyeceğiz"