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Man Adası nerede nereye bağlı Kılıçdaroğlu'na rekor tazminat cezası

Man Adası nerede nereye bağlı Kılıçdaroğlu'na rekor tazminat cezası

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Man Adası' iddiaları nedeniyle tazminat cezasına çarptırılmasının ardından, en çok arananlardan biri Man Adası nedir oldu. Man Adası nerede, nereye bağlı, nüfusu ve bayrağı hakkında tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 13:44 - Güncelleme: 18-07-2018 13:44

Man Adası, İrlanda Denizi'nde Britanya Adaları'nın merkezinde olan adadır. Resmi olarak Birleşik Krallık'a dahil olmayan ada, özel bir statüyle kraliyete bağımlıdır. İlk kez 8'inci yüzyılda Viking yerleşkesi olarak kullanılan Man Adası'nda 1079'da Godred Crovan tarafından Nors Krallığı kuruldu.

1266'da Norveç Kralı IV. Magnus tarafından Perth Antlaşması uyarınca İskoçya'ya bırakıldı. 14. yüzyılda İngiliz egemenliğine girdi ve 1765'de Birleşik Krallık'a bağlandı.

80 bin nüfuslu Man Adası iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde Birleşik Krallık'a bağlıdır. Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth aynı zamanda Man Adası'nın devlet başkanıdır.

Kraliçenin adada kullanılan unvanı "Man'ın Efendisi"ydi. Bu unvan her iki cinsiyet için de kullanılabilliyor. Bununla birlikte BK ve Hindistan kraliçesi Victoria, "Man'ın Hanımefendisi" unvanını kullanmayı yeğledi.

Tynwald'da çoğunluğu bulunan parti başkanı bir Man Adası Hükümeti oluşturuyor. Man Adası Hükümeti Başkanı, seçtiği Bakanlar Heyeti ve Man Adası devlet daireleri başkanları ile birlikte adanın yürütme mercileri.

Man Adası Avrupa Birliği üyesi değil ancak AB ile yapılan antlaşmalar uyarınca sınırlı şekilde mal dolaşımına izin veriliyor.

MAN ADASI BAYRAĞI; Man Adası bayrağı ve devlet arması bir üçgen şekilini alan üç bacak figürüdür.

Man Adası kuyruksuz kedisi ile meşhurdur. Bu üç bacaklı şekil ve kedilerin neden kuyruksuz olduğuna dair birçok yerel efsane var.

DİZİ FİLM CENNETİ; Adadaki diğer önemli sektörler ise ışıkçılık sektörü ve turizm. Tarım ve balıkçılığın önemi son dönemde azalış gösterdi.

Man Adası hükümeti, adayı TV prodüksiyonlarına da açtı ve böylece 1995'ten beri bu küçük adada 100'den fazla film ve dizi çekildi.

TÜRK ŞEHİTLİĞİ VAR; Man Adası ile ilgili en ilginç bilgilerden biri de Birinci Dünya Savaşı döneminde İngilizler’e esir düşmüş olan binlerce Alman ve Avusturyalı askerle birlikte 115 Türk askeri de Man Adası'na gönderildi.

1915 yılında Man Adası'na gelen askerlerden 7'si hayatını kaybetti. Adada bulunan Patrick Kilisesi'nin bahçesine gömülen 7 askerin mezarı 1972'de şehitlik statüsü aldı. Man Adası'nda şehit olan askerlerin isimleri şöyle:
Ramazan Mehmet 17 kasım 1916
Hüseyin Halit İbrahim 16 şubat 1917
Hüseyin Ali 20 nisan 1917
Hasan Derviş 18 mayıs 1917
Mehmet Ali 17 eylül 1917
Kalan Yeğen 09 nisan 1918
Ahmet Hazan 15 temmuz 1918

MAN ADASI BAŞKENTİ; Adanın başkenti ise Douglas kenti.

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