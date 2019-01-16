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Mahkemeden eşine şiddet uygulayan kocaya 'boz ayı' cezası!

Mahkemeden eşine şiddet uygulayan kocaya 'boz ayı' cezası!

Ankara Asliye Ceza Mahkemesi, eşine şiddet uygulayan bir erkek için el ilanı dağıtma cezası verdi. İlanda "Boz ayılar bir sığırı tek darbede öldürebilecek güçtedir. Ama bu güçlerini eşlerine karşı kullanmazlar" yazacak.

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Eklenme Tarihi: 16-01-2019 10:44 - Güncelleme: 16-01-2019 10:44

Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'nin eşine şiddet uygulayan bir erkeğe verdiği ceza dikkat çekti.Duvar'ın aktardığına göre, mahkeme sanığa "Boz ayılar bir sığırı tek darbede öldürebilecek güçtedir. Ama bu güçlerini eşlerine karşı kullanmazlar" yazılı ve ayı resimli 100 adet el ilanı dağıtma cezası verdi. 

Şiddet uygulayan erkeğe aynı zamanda 15 adet çam fidanı dikme ve bunlara altı ay boyunca bakma ile 1 yıl boyunca her hafta eşini akşam yemeğine götürme ‘cezası' da verildi.

Denetimli serbestlik kapsamında uygulanacak cezalar, 6 ay sonunda sanık tarafından hazırlanacak bir raporda ayrıntılı olarak mahkemeye de sunulacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 16 Ocak 2019 11:19 1 yıl hanımı yemeğe götürüp dırdır çekeceğime hapiste yatarım daha iyi

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