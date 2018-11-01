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Magazin programı sunucusu Dilay Korkmaz kimdir kaç yaşında Karius ona da mesaj attı

Magazin programı sunucusu Dilay Korkmaz kimdir kaç yaşında Karius ona da mesaj attı

Kanal D ekranlarında cumartesi günleri magazin programı sunan ​​​​​​​​​​​​​​Dilay Korkmaz, Beşiktaşlı kaleci Louis Karius'un kendisine de masaj attığını söyledi. Peki Dilay Korkmaz kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir?

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 12:54 - Güncelleme: 01-11-2018 12:54

Beşiktaş'ın kalecisi olarak görev yapan yakışıklı Louis Karius, Türkiye'ye geldiğinden beri birçok ünlü güzele sosyal medya hesabından mesajlar atmıştı. Son bomba ise magazin programı sunucusu Dilay Korkmaz'dan geldi. Korkmaz, Karius'un kendisine mesajlar attığını ifşa etti. Peki sunucu Dilay Korkmaz kimdir?


DİLAY KORKMAZ KİMDİR?
Dilay Korkmaz 1990 doğumlu ve Ankara'da dünyaya gelmiştir. ​​​​​​​Dilay Korkmaz, Gazi Üniversitesi Muhasebe bölümünden mezun oldu. 2010 yılında Miss Turkey yarışmasında 4. oldu. Ardından Miss International yarışmasında 80 aday arasında ilk 15'e girdi. ​​​​​​​

Dilay Korkmaz oyunculuk kariyerine de sahip. ​​​​​​​Dilay Korkmaz, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde diksiyon dersleri aldı ve Karımı Gördünüz mü adlı sinema filminde rol aldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • cumali 01 Kasım 2018 13:12 he he bana da mesaj attı.

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