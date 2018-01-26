Mado kimin sahibi Mehmet Kanbur Katar'a hisse sattı

Kafe zinciri Mado'da bir süredir devam eden ortaklık görüşmesi tamamlandı ve şirketin yüzde 42'si satıldı. Katarlı Al Sraiya ve Bahreyn'deki iştiraki Venture Capital, Mado'yu Lüksemburg'da kurulu "Turkish Cafe Company" adlı firma üzerinden satın aldı.



Satışla ilgili Rekabet Kurulu'nun internet sitesinden yayınlanan duyuruda, Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş.’nin (MADO) sermayesini temsil eden payların yüzde 42’sinin Turkey Café Company S.A.R.L. tarafından devralındığı bildirildi. Hisse satışıyla ilgili konuşan Mado Genel Müdürü Gürol Çıragöz "20 ülkede 50 mağazamız var. Bunu daha da artırmak ve küresel bir oyuncu olma hedefindeyiz. Bu ortaklık bu hedeflerimizi gerçekleştirmeye destek verecek" dedi.

MADO'NUN SAHİBİ MEHMET SAİT KANBUR KİMDİR NERELİ : Mado'nun sahibi Mehmet Sait Kanbur aslen Maraş'lı. Mado keçilerinden yaptıkları dondurmalarla ünlü bir marka yaratan Mehmet Sait Kanbur günde 19 saat çalışan biri. Türkiye'ye çapında 100"e yakın franchise veren Mado'nun sahibi Mehmet Kanbur dondurmanın afrodizyak etkisi olduğu iddiasında.

Yerel üretimi aşarak İstanbul'da çok sayıda mağaza açan Mehmet Kanbur, İtalya'dan getirttiği makineler sayesinde saatte 5 ton dondurma üretme kapasitesine erişti. Kanbur ailesinin Türkiye genelinde 86 mağazası bulunuyor. Mado Dondurmaları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kambur, kırmızı biberlisinden karabiberlisine, kavunlusundan karpuzlusuna, kahvelisinden portakallısına, çileklisinden bulgurlusuna kadar 75 çeşit dondurma ürettiklerini söylüyor.