Lucescu'nun suyu ısındı! İşte Milli Takım'ın yeni hocası

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye, 2-0 sona eren Rusya yenilgisinin etkilerini yaşamaya başladı. Fatih Terim'in ardından görevi devralan ancak ilk günden bu yana kamuoyunu ikna etmekte zorlanan Mircea Lucescu, öğrencileri Ruslara ikinci kez yenilince Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki desteğini de neredeyse tamamen yitirdi. TFF yöneticileri, Luce ile yola devam edilmemesi yönünde fikir alışverişinde bulunuyor. Lucescu ile yola devam edilmemesini isteyenlerin sayısı oldukça fazla.

LUCE'NİN YERİNE KOCAMAN

Federasyon kurmayları, 73 yaşındaki Rumen teknik adamın boşluğunu dolduracak ismi de belirledi. Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Aykut Kocaman, Ay-Yıldızlıları devralacak favori aday olarak öne çıkıyor. Kulislerdeki konuşmalarda Kocaman'ın en uygun isim olduğu belirtiliyor. Tecrübeli çalıştırıcının bu yöndeki görüşü ise kesin. Aykut Kocaman, halen milli takımın başında bir hoca varken bu yönde gelecek bir teklifi değerlendirmeye almayacağını yakın çevresiyle paylaştı.

LUCESCU NE ZAMAN GÖNDERİLECEK?

Milliler için asıl soru da bu noktada: Lucescu ne zaman gönderilecek? Edinilen bilgilere göre bu yönde iki farklı görüş hâkim. Bir grup Luce'nin hemen yollanmasını, göreve gelecek hocanın Euro 2020 elemeleri hazırlıklarına hemen başlaması gerektiğini savunuyor. Diğer bir fikir ise Lucescu'nun başladığı işi bitirmesi ve 17 Kasım'daki İsveç maçıyla misyonunu tamamlaması gerektiği yönünde. TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in kararı belirleyici olacak.