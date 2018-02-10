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Lübnan İsrail hattı geriliyor! Rus gemilerine açacaklar

Lübnan İsrail hattı geriliyor! Rus gemilerine açacaklar

Lübnan, İsrail'le savaşın eşiğine geldiği deniz sahası anlaşmazlığında kritik bir adım attı. Limanlarını Rus gemilerine açacağını duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 09-02-2018 21:36 - Güncelleme: 10-02-2018 00:44

İSRAİL'in güney sınırına duvar inşa etmesine karşı olduklarını belirten Lübnanlı general Hişam Caber, İsrail'in eylemine direnmek için askeri ve diplomatik yöntemleri kullanabileceklerini belirterek gözdağı verdi.

Caber, Lübnan limanlarını Rus gemilerine açabileceklerini de kaydederek yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığına mesaj verdi.

İSRAİL, HİZBULLAH FÜZELERİNDEN ÇEKİNİYOR

Caber, "Gerekli görülmesi halinde Lübnan, İsrail'in inşa faaliyetine hem askeri hem de diplomatik yöntemlerle karşılık verecek. İsrail ile herhangi bir çatışma yaşanması söz konusu değil, biz topraklarımızı korumakla ilgileniyoruz" dedi.

Sputnik'in haberine göre İsrail yönetiminin Lübnan'ın karşılık verebileceğini anladığını söyleyen Caber şöyle devam etti: "Bu nedenle İsrail, petrol ve gaz bakımından zengin olan ihtilaflı kıyı bölgelerine platform kurmadı. İsrail, Hizbullah'ın füzelerinden çekiniyor. Bu füzeler, gerek duyulursa, İsrail'in tesislerini imha edebilir."

ASKERİ ALANDA İŞBİRLİĞİ

Öte yandan Caber, askeri alanda uzun süredir yardım önerisinde bulunan Rusya ile işbirliğini genişletebileceklerini ifade etti.

Lübnan'ın havalimanlarını ve deniz limanlarını Rusya'ya açabileceğine işaret eden general, Rusya ile askeri işbirliğini genişletmenin son derece olduğunun altını çizdi.

680 KİLOMETRELİK DENİZ SAHASI ANLAŞMAZLIĞI

Lübnan ile İsrail arasında, yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı sürüyor. Bu bölgenin kıta sahanlığında her iki ülke de hak iddia ediyor.

İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail, Lübnanlı yetkililerden gelen itiraz ve endişe açıklamalarına rağmen iki ülke sınırındaki duvar inşasına devam ediyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 10 Şubat 2018 01:47 işgalci siyonistler bölgede oynamaya kıvırmaya başladı,satılmış araplara duyurulur...

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