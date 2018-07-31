LPG yüklü tanker duvara çarptı, sahil yolu kapandı

GİRESUN'un Espiye ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan LPG yüklü tanker, duvara çarptı. Olayda tankerin patlama riskine karşı yol, çift yönlü ulaşıma kapatıldı, soğutma çalışması başlatıldı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Espiye ilçesi Sakarya köyü Aktaş mevkiinde meydana geldi. Giresun'dan Trabzon yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tanker, kontrolden çıktı, duvara çarparak durabildi.
SOĞUTMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Olayda tankerin patlama riskine karşı yol, çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Giresun ve Espiye belediyelerine ait itfaiye ekiplerince soğutma çalışması başlatıldı.
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